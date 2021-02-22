Гололедица и до +7°C: погода на 22 февраля

Источник материала: ОНТ

Туман и гололедица ожидаются сегодня в Беларуси. Будет облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку Витебской и Могилевской областей пройдёт небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха днем – от +1°C до +7°C.

Фото: konkurent.ua

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