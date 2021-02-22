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Гололедица и до +7°C: погода на 22 февраля
Источник материала: ОНТ
Туман и гололедица ожидаются сегодня в Беларуси. Будет облачно с прояснениями.
Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку Витебской и Могилевской областей пройдёт небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха днем – от +1°C до +7°C.
Фото: konkurent.ua
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Туман и гололедица ожидаются сегодня в Беларуси. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку Витебской и Могилевской...
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