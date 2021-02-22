1000 евро штраф и тюремное заключение: в Нидерландах судят участников беспорядков

Источник материала: ОНТ

Звучит эхо последствий беспорядков и в Нидерландах. Проходят суды над участниками январских антиковидных протестов.

«За прогулки с толпой» или простым зевакам выписывают от 700 до 1000 евро штраф. Тем, кто созывал на акции через соцсети или активистам, которые грабили магазины, ломали, поджигали машины, нападали на полицейских – тюремное заключение. Но куда более страшны не штрафы, а другие последствия участия в таких акциях, хотя и финансовые взыскания люди с малым достатком могут выплачивать до 30 лет. Штрафники автоматически попадают в специальную базу данных. Без документа о примерном поведения и отсутствие судимости и штрафов в Нидерландах нельзя рассчитывать на хорошую работу. Даже при наличии трёх дипломов по специальности. Также это становится барьером при получении ипотеки и кредита.

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