В Испании восстанавливают магазины после погромов

Источник материала: ОНТ

В Испании силу демонстрируют совсем не цивилизованно. После несколько дней погромов рабочие восстанавливают магазины и другие городские объекты.

Массовые беспорядки начались после ареста популярного рэпера Пабло Хаселя. Его обвинили в прославлении терроризма и оскорблении монархии. В центре Барселоны демонстранты забрасывали полицейских бутылками и камнями, разбивали витрины магазинов, опрокидывали мотоциклы, жгли мусорные контейнеры и возводили баррикады. Стражи порядка не церемонились – в ход пошли дубинки и резиновые пули. Погромы и беспорядки охватили и другие крупные города Испании.

Власти призывают граждан к спокойствию. Отмечая, что ничто не оправдывает разрушения собственности, нанесение ущерба бизнесу, и без того немало пострадавшему от кризиса, вызванного пандемией.

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