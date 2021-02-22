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Семья погибшего от переохлаждения в Техасе мальчика подала иск на $100 млн
Источник материала: ОНТ
В Конро (Техас, США) семья погибшего от переохлаждения мальчика считает виновными в трагедии местных энергетиков. Родители скончавшегося ребенка подали иск к группе энергетических компаний штата Техас ERCOT на $100 млн. Об этом
11-летний Кристиан Павон скончался 16 февраля после проведенной в обесточенном трейлере ночи. По предварительным сведениям, причиной смерти ребенка стало переохлаждение, но официально данная информация пока не подтверждалась.
Представители ERCOT выразили соболезнования в связи со смертью ребенка. При этом ответчик уверен, что в данной ситуации были оправданны веерные отключения электроэнергии, так как вся электросеть штата Техас находилась на грани коллапса.
Фото: Global Look Press/Ana Ramirez-USA TODAY
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В Конро (Техас, США) семья погибшего от переохлаждения мальчика считает виновными в трагедии местных энергетиков. Родители скончавшегося ребенка подали иск к...
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