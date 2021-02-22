Они похожи? Посмотрите на детей знаменитостей с уникальной внешностью

Источник материала: ОНТ

Всегда интересно посмотреть на детей знаменитостей, особенно если у родителей внешность, притягивающая взгляд. Сделали для вас подборку снимков звезд и их детей.





Люси, дочь Дэнни Де Вито









Колин, сын Тома Хэнкса







Эвер, дочь Миллы Йовович







Лоррейн, дочь Джека Николсона







Матильда, дочь Хита Леджера









Харпер, дочь Дэвида Бекхэма







Зигги, сын Боба Марли









Кэрис, дочь Кэтрин Зета-Джонс







Зои, дочь Сэмюэла Джексона







Элла, дочь Джона Траволты







Зельда, дочь Робина Уильямса







Дикон, сын Риз Уизерспун







Блю, дочь Бейонсе







Кингстон, Зума и Аполло, сыновья Гвен Стефани











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