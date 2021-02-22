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Они похожи? Посмотрите на детей знаменитостей с уникальной внешностью
Источник материала: ОНТ
Всегда интересно посмотреть на детей знаменитостей, особенно если у родителей внешность, притягивающая взгляд. Сделали для вас подборку снимков звезд и их детей.
Люси, дочь Дэнни Де Вито
Колин, сын Тома Хэнкса
Лоррейн, дочь Джека Николсона
Матильда, дочь Хита Леджера
Харпер, дочь Дэвида Бекхэма
Зигги, сын Боба Марли
Кэрис, дочь Кэтрин Зета-Джонс
Зои, дочь Сэмюэла Джексона
Элла, дочь Джона Траволты
Зельда, дочь Робина Уильямса
Дикон, сын Риз Уизерспун
Блю, дочь Бейонсе
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Всегда интересно посмотреть на детей знаменитостей, особенно если у родителей внешность, притягивающая взгляд. Сделали для вас подборку снимков звезд и их детей. ...
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