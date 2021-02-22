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Курс биткоина превысил $58 тыс.
Источник материала: АФН
Курс биткоина обновил исторический максимум, преодолев отметку в $58 тыс., следует из данных торгов в минувшее воскресенье.
По данным портала Coindesk, новый исторический максимум теперь составляет $58,332 тыс. за биткоин. По данным на 9:08 22 февраля биткоин торгуется на уровне $56,074 тыс.
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Курс биткоина обновил исторический максимум, преодолев отметку в $58 тыс., следует из данных торгов в минувшее воскресенье.
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