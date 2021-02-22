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В Беларуси продолжаются локальные протесты и задержания мирных граждан
Источник материала: АФН
В минувшие выходные в Беларуси продолжились локальные протесты в виде районных маршей, цепей солидарности, вывешиваний флагов и иных форм выражения несогласия с результатами выборов, насилия и беззаконности.
Не менее 8 человек задержаны на протестных акциях с 19 по 21 февраля, сообщает волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных».
Всё более очевиден тренд в сторону партизанского характера проводимых акций, сообщения о которых появляются в соцсетях только после того, как участники безопасно добрались до своих домов.
Подобная тактика не только снижает число задержаний, но требует больших ресурсов со стороны силовиков. В частности, в минувшее воскресение «впечатлило» число сотрудников, брошенных на патрулирование и ковровое прочесывание (в вечернее время) ряда «гетто-площадок» в Минске.
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В минувшие выходные в Беларуси продолжились локальные протесты в виде районных маршей, цепей солидарности, вывешиваний флагов и иных форм выражения несогласия с...
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