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Арина Соболенко — первая ракетка мира в парном разряде

22.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг ВТА в парном разряде.



Это случилось после триумфа на "Australian Open"-2021 в дуэте с Элис Мертенс. Бельгийка поднялась на второе место в таблице.

Рейтинг ВТА. Пары. 22 февраля
1 (5). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 9145
2 (6). Элис Мертенс (Бельгия) — 9060
3 (1). Се Шувей (Тайвань) — 9010
4 (2). Барбора Стрыцова (Чехия) — 8945
5 (3). Кристина Младенович (Франция) — 8115
6 (4). Тимеа Бабош (Венгрия) — 7958
7 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 6665
8 (8). Катерина Синякова (Чехия) — 6640
9 (9). Сюй Ифань (Китай) — 5820
10 (10). Габриэла Дабровски (Канада) — 5675
 
 
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Белоруска Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг ВТА в парном разряде.
 
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