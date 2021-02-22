Из «белорусской Венеции»: авиаконструктор Павел Сухой в детстве мечтал поднимать поезда в воздух



Из «белорусской Венеции»

«Все генеральные авиаконструкторы, несомненно, высокообразованные люди, а Павел Осипович Сухой в науке был все-таки выше всех нас, хотя и не имел звания академика», – сказал академик Олег Антонов. Павел Сухой родился в городе Глубокое, который за красоту называют «белорусской Венецией». Земляки основали здесь музей Павла Сухого. Будущий авиаконструктор происходил из рода крепостных крестьян, но уже его отец сумел стать одним из самых образованных людей в городе и детей своих учил чтению, музыке, языкам. – Когда дедушке было 4 года, они с семьей ехали на поезде, – вспоминает внучка Павла Сухого – Мария Георгиевна.





– Ему казалось, что поезд едет слишком медленно, и он подпрыгивал и говорил, что хотел бы, чтобы поезд завис в воздухе и летел. Уже в этот момент можно было предположить, что его жизнь будет связана с небом и полетами. – Павел Сухой очень любил читать. Он не расставался с книгами даже в праздники, – говорит директор музея Сухого в Глубоком Наталия Рабизо. – Много лет спустя, рассказывая дочери Ирине о своем детстве, Павел Осипович вспоминал такой эпизод: «Я шел с ребятами из гимназии, и вдруг над нашими головами пролетел аэроплан. Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. Не птица, а человек летит над нами! Позже я узнал, что пилотировал этот летательный аппарат известный русский летчик Сергей Уточкин, гастролировавший тогда по разным городам России. Залетел аэроплан и в Гомель».

Железный режим

Сухой поступил в Гомельскую гимназию. Во время летних каникул 1911 года лучшие гимназисты поехали на экскурсию в Туркестан. Там Павел заболел дизентерией, которая дала тяжелое осложнение. На протяжении всей жизни Павлу Осиповичу приходилось соблюдать железный режим. – Павел Осипович не любил жирной пищи, – вспоминал главный конструктор ОКБ Сухого Николай Зырин. – Хлеб употреблял, как правило, черный (черствый). Избегал банкетов, торжественных заседаний, не курил и не переносил спиртного. В кабинете у него никто не курил. Хотя пепельницу он все-таки держал у себя в столе для особых посетителей – маршалов, генералов, министров. – Вставал рано, обязательно занимался гимнастикой, – рассказывает Наталия Рабизо.





– После учебы и работы шел домой пешком. Занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе для него были обязательными на протяжении всей жизни.

Молчун

После гимназии Сухой пошел учиться, как и мечтал – самолетостроению. Но Октябрьская революция внесла коррективы – было не до авиации, в стране разруха, голод, и Сухой пошел работать простым учителем. Павел часто ездил за продуктами для семьи в другие регионы страны. Однажды ему не повезло – в дороге он заболел сыпным тифом, еле выжил. Только поправился – его свалила скарлатина, которая дала осложнение на горло. У Павла пропал голос. Позже он восстановился, но Сухому стало трудно говорить, голос стал приглушенным, хрипловатым. Отчасти поэтому авиаконструктор всегда так мало говорил и слыл молчуном. Только коллеги и близкие родственники знали, что скрывалось за внешней суховатостью и строгостью. – Павел Осипович очень любил своих детей – дочь Ирину и сына Дмитрия, а также племянников, а потом и внучек, заботился о детях старшей сестры, оставшихся после Гражданской войны сиротами. Несмотря на его внешнюю суровость, дети и родственники отвечали ему взаимностью, очень любили его, – говорит Наталия Рабизо.

Проверка боем

Внимание на талантливого парня первым обратил авиаконструктор Туполев и пригласил его в команду. Вместе они делали самолеты, которые ставили рекорды по скорости, дальности перелетов. На их машине Чкалов совершил свой воздушный бросок через Северный полюс. Но в 1930 году стране понадобились новые машины – бомбардировщики. Под эту идею было создано конструкторское бюро Сухого, которое существует и по сей день.





Павел Сухой является автором свыше 50 типов самолетов.





Первый – СУ-2, самый массовый – СУ-17.





В 1977 году совершил полет СУ-27 – самый маневренный самолет в мире.

«Сушки» выпускались во время войны и проверялись в боевых условиях. – Самолет СУ-2 летал со скоростью 400 км/ч, хорошо маневрировал, был легким в управлении и в меру строгим на взлете и посадке, – делился позже полковник Григорий Корзинников, командир 135-го бомбардировочного полка. На СУ-2 воевали 27 Героев Советского Союза.





К концу августа 1943 года прошли испытания СУ-6 и СУ-7, которые благодаря своей скорости были трудно досягаемы для истребителей противника. Сухой был удостоен Государственной премии. Все полученные деньги конструктор передал в фонд обороны.





Серийный самолет СУ-2, сконструированный Павлом Сухим. 1941 год









Су-27 – многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения, созданный в ОКБ Сухого

Подрезать «Мессершмитт»

В Германии к этому времени появились реактивные истребители «Мессершмитты», которые вели воздушную охоту за нашими машинами. Конструкторские бюро Микояна, Лавочкина, Сухого, Яковлева получили срочное задание: сделать самолет для борьбы с «мессерами».





Первый реактивный самолет Павла Сухого – СУ-9. На нем впервые установлены посадочный тормозной парашют, катапультное кресло. В 1947 году проведены испытания фронтового истребителя СУ-11 с двумя турбореактивными двигателями. В 1948 году успешно выпустились СУ-12, СУ-10, СУ-17. В начале 1949 года появился первый отечественный трансзвуковой самолет СУ-15. – Дальновидность Сухого значительно опередила мировой прогресс в самолетостроении, – утверждал Николай Зырин. – Павла Осиповича всегда отличали скромность, нежелание проталкивать свои достижения, – выражает мнение земляков Наталия Рабизо. – Он говорил: «Хорошо работает не тот, кто хорошо говорит, а тот, кто хорошо работает!»

Дело Сухого

В период с 1983 по 1999 год в ОКБ Сухого создано семейство самолетов СУ-26, СУ-29, СУ-31. Спортсменами сборной России на этих самолетах завоевано в международных соревнованиях более 180 медалей, из них 80 – золотых. В настоящее время продолжаются работы в ОКБ Сухого над пассажирскими сверхзвуковыми самолетами.





Всего за 70 лет существования коллективом ОКБ создано более 100 типов самолетов.





На самолетах СУ установлено 52 мировых рекорда.











