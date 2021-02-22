Источник материала: UDF



На 1 января более 400 тысяч жировок оставались неоплаченными / aif.by

«В последние месяцы прошлого года — октябрь-декабрь — количество просроченных лицевых счетов доходили до 470-490 тысяч, на 1 января мы видим цифру чуть более 400 тысяч», — заявил министр.

«В целом платежная дисциплина у граждан нашей страны на высоком уровне, и больших, серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг населением мы не имеем», — отметил Андрей Хмель.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы не платят за коммуналку? На 1 января было около 400 тысяч долгов При этом количество должников немного снизилось, в конце года их было больше.

При этом количество должников немного снизилось, в конце года их было больше.При этом он отметил, что нельзя сказать, что все 400 тысяч лицевых счетов — это злостные неплательщики. «70% из них с задолженностью не более трех месяцев», отметил министр и напомнил, что в список должников попадают и те, кто забыл заплатить за квартиру до 25-го числа или недоплатил несколько рублей. Хмель также напомнил, что всего в стране 4 миллиона 200 лицевых счетов.Ситуацию со своевременностью оплаты коммунальных министр оценил как «удовлетворительную».Хмель также прокомментировал большие суммы в жировках за январь. По его словам, при пересмотре тарифов власти по-прежнему придерживаются принципа — рост не должен превышать 5 долларов в год при расчете для типовой «двушки». Последние же жировки так ощутимо «потяжелели» из-за морозной погоды: было холодно, и «потребление тепловой энергии увеличилось на 30-40% в зависимости от жилого дома, от региона, где он находится».