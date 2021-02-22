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Белорусы не платят за коммуналку? На 1 января было около 400 тысяч долгов

22.02.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусы не платят за коммуналку? На 1 января было около 400 тысяч долгов
На 1 января более 400 тысяч жировок оставались неоплаченными / aif.by
На 1 января белорусы задолжали за оплату коммунальных услуг более 400 тысяч раз — не оплаченными оставались более 400 тысяч жировок, рассказал в эфире белорусского телевидения министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

При этом количество должников немного снизилось, в конце года их было больше.

«В последние месяцы прошлого года — октябрь-декабрь — количество просроченных лицевых счетов доходили до 470-490 тысяч, на 1 января мы видим цифру чуть более 400 тысяч», — заявил министр.


При этом он отметил, что нельзя сказать, что все 400 тысяч лицевых счетов — это злостные неплательщики. «70% из них с задолженностью не более трех месяцев», отметил министр и напомнил, что в список должников попадают и те, кто забыл заплатить за квартиру до 25-го числа или недоплатил несколько рублей. Хмель также напомнил, что всего в стране 4 миллиона 200 лицевых счетов.

«В целом платежная дисциплина у граждан нашей страны на высоком уровне, и больших, серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг населением мы не имеем», — отметил Андрей Хмель.


Ситуацию со своевременностью оплаты коммунальных министр оценил как «удовлетворительную».

Хмель также прокомментировал большие суммы в жировках за январь. По его словам, при пересмотре тарифов власти по-прежнему придерживаются принципа — рост не должен превышать 5 долларов в год при расчете для типовой «двушки». Последние же жировки так ощутимо «потяжелели» из-за морозной погоды: было холодно, и «потребление тепловой энергии увеличилось на 30-40% в зависимости от жилого дома, от региона, где он находится».
 
 
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При этом количество должников немного снизилось, в конце года их было больше.
 
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