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Чалый — о встрече Лукашенко и Путина: не исключаю сюрпризов

22.02.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чалый — о встрече Лукашенко и Путина: не исключаю сюрпризов
Александр Лукашенко и Владимир Путин / kremlin.ru
22 февраля в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они не встречались с сентября 2020-го. После того разговаривали либо по телефону, либо контактировали во время онлайн-саммитов. Лукашенко улетел в Россию ещё в пятницу, предположительно, чтобы совместить рабочий визит и короткий отдых.

Чего ждать от встречи белорусского и российского руководителей?

«Я не исключаю... даже сюрпризов, — говорит в стриме на своём YouTube-канале независимый аналитик Сергей Чалый. — Совсем возможно, что там даже будет уже не упрашивание... «Раз вы вот так, тогда прекратите давление на нас, прекратите требовать транзита власти, конституционной реформы и т. д.». Потому что... Лукашенко всем видом теперь должен демонстрировать, и внутри страны, и вне её, даже если это не так, что он есть тот человек, который контролирует ситуацию. И вот момент продемонстрировать это на внешней арене, сказать Путину: «Прекратите давление на нас, иначе мы... поссоримся с вами в очередной раз».


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал, что будут «очень длительные переговоры». Но какой вопрос будет главным, не уточняется.

«Я не еду туда чего-то просить», — заявил на прошлой неделе Лукашенко.
 
 
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«Я не еду туда чего-то просить», — заявил на прошлой неделе Лукашенко.
 
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