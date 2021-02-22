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Чалый — о встрече Лукашенко и Путина: не исключаю сюрпризов
Источник материала: UDF
Александр Лукашенко и Владимир Путин / kremlin.ru
Чего ждать от встречи белорусского и российского руководителей?
«Я не исключаю... даже сюрпризов, — говорит в стриме на своём YouTube-канале независимый аналитик Сергей Чалый. — Совсем возможно, что там даже будет уже не упрашивание... «Раз вы вот так, тогда прекратите давление на нас, прекратите требовать транзита власти, конституционной реформы и т. д.». Потому что... Лукашенко всем видом теперь должен демонстрировать, и внутри страны, и вне её, даже если это не так, что он есть тот человек, который контролирует ситуацию. И вот момент продемонстрировать это на внешней арене, сказать Путину: «Прекратите давление на нас, иначе мы... поссоримся с вами в очередной раз».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал, что будут «очень длительные переговоры». Но какой вопрос будет главным, не уточняется.
«Я не еду туда чего-то просить», — заявил на прошлой неделе Лукашенко.
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«Я не еду туда чего-то просить», — заявил на прошлой неделе Лукашенко.
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