Источник материала: UDF



Александр Лукашенко и Владимир Путин / kremlin.ru

«Я не исключаю... даже сюрпризов, — говорит в стриме на своём YouTube-канале независимый аналитик Сергей Чалый. — Совсем возможно, что там даже будет уже не упрашивание... «Раз вы вот так, тогда прекратите давление на нас, прекратите требовать транзита власти, конституционной реформы и т. д.». Потому что... Лукашенко всем видом теперь должен демонстрировать, и внутри страны, и вне её, даже если это не так, что он есть тот человек, который контролирует ситуацию. И вот момент продемонстрировать это на внешней арене, сказать Путину: «Прекратите давление на нас, иначе мы... поссоримся с вами в очередной раз».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чалый — о встрече Лукашенко и Путина: не исключаю сюрпризов «Я не еду туда чего-то просить», — заявил на прошлой неделе Лукашенко.

Чего ждать от встречи белорусского и российского руководителей?Пресс-секретарь президента Россиианонсировал, что будут «очень длительные переговоры». Но какой вопрос будет главным, не уточняется.«Я не еду туда чего-то просить», — заявил на прошлой неделе Лукашенко.