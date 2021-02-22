В Лунинецком районе 18-летний парень угнал VW и попал на нем в ДТП. Автомобиль сгорел дотла

Источник материала: Tut.by

В Лунинецком районе парень угнал автомобиль и попал на нем в аварию, в результате которой транспортное средство сгорело. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.





В милицию поступило сообщение о возгорании автомобиля вблизи деревни Новоселки. А через некоторое время с заявлением об угоне Volkswagen Passat обратился 29-летний мужчина. Выяснилось, что эти два инцидента взаимосвязаны.

Сотрудники милиции установили, что 18-летний житель деревни Дятловичи решил покататься на авто. Он нашел незапертый Volkswagen, завел его и поехал. Однако из-за плохих погодных условий парень не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль загорелся. Молодой человек с места происшествия скрылся, но был задержан по месту жительства.

В отношении сельчанина следователи возбудили уголовное дело.