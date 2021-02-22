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Вот как выглядят новые наушники Apple - AirPods 3

22.02.2021 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple, вероятно, готовится к анонсу новых TWS-наушников — AirPods (3-го поколения). Дизайн гарнитуры раскрыли на известном ресурсе MacRumors.


Обозреватели ресурса ссылаются на информацию, полученную от 52audio. Сайт якобы получил «живое» фото именно AirPods (3-го поколения), а не их безымянного аналога. Если на фотографии действительно новые AirPods, то по дизайну они скорее напоминают более премиальные AirPods Pro. Зарядный кейс также стал более вытянутым и скорее схож с тем, что применяется в Pro-модели.

А еще AirPods (3-го поколения) могут стать внутриканальными наушниками — нынешняя модель просто вкладывается в ушную раковину. Кроме того, гарнитура обзаведется вентиляционными отверстиями. Это должно повысить комфорт пользователя при длительном ношении наушников. А вот того же режима активного шумоподавления (ANC) или режима прозрачности (когда микрофоны усиливают звуки внешнего мира) ожидать в AirPods 3 не стоит — эти режимы припасены для более дорогих моделей.

Если верить 9to5mac, то AirPods (3-го поколения) представят в марте этого года. Цена в США — в районе 150 долларов.

 
 
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Если верить 9to5mac, то AirPods (3-го поколения) представят в марте этого года.
 
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