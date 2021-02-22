"Город без хлеба не остался". На Гомельхлебпроме прокомментировали отсутствие муки

Письмо адресовалось начальнику управления торговли и услуг горисполкома, которого просили «проинформировать торговые объекты о срыве поставок».





КП » дозвонилась в Аппарат управления «Гомельхлебпрома» утром 22 февраля. » дозвонилась в Аппарат управления «Гомельхлебпрома» утром 22 февраля.





- Уже никаких проблем нет, все восстановлено, - ответили в администрации. - Сегодня еще не в полном объеме, а завтра уже все будет в полном объеме. С чем были связаны проблемы? Если вы видели это письмо, то в нем указано.





Конкретно на вопрос о том, почему возникла нехватка муки, на предприятии отвечать не стали:





- Так получилось. Главное, что город без хлеба не остался. Зачем еще что-то объяснять? И наш вопрос уже решен.





В воскресенье на прилавках гомельских магазинов была хлебобулочная продукция, в том числе гомельского завода - произведенная накануне







