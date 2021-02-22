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Высокие отношения: переговоры Лукашенко и Путина пройдут на высоте. Точнее - более 1,3 км над уровнем моря
Источник материала: Партизан
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 22 февраля встретятся в Сочи.
Об этом, как сообщает «Пул Первого».
По данным этого источника, встреча глав государств состоится в понедельник на высоте 1 389 м над уровнем моря. Начало переговоров запланировано на вторую половину дня.
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Высокие отношения: переговоры Лукашенко и Путина пройдут на высоте. Точнее - более 1,3 км над уровнем моря
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 22 февраля встретятся в Сочи.
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