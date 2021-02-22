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Высокие отношения: переговоры Лукашенко и Путина пройдут на высоте. Точнее - более 1,3 км над уровнем моря

22.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 22 февраля встретятся в Сочи.

 Об этом, как сообщает «Пул Первого».

По данным этого источника, встреча глав государств состоится в понедельник на высоте 1 389 м над уровнем моря. Начало переговоров запланировано на вторую половину дня.
 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 22 февраля встретятся в Сочи.
 
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