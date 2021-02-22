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К Земле приблизится астероид со стадион размером

22.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К Земле 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL на своем сайте. Космический объект пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.

По данным ученых, диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров. Кроме него в ближайшие сутки к Земле подлетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (он окажется на расстоянии в 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пролетит еще дальше — в 6,9 миллиона километров от Земли.

Ранее астрономы Университета Аризоны выяснили природу неизвестного объекта, который был обнаружен в сентябре 2020 года на орбите вокруг Земли. Хотя ряд исследователей предполагал, что он является астероидом, специалисты пришли к выводу о его искусственном происхождении, пишет Лента.ру.
 
 
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К Земле 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL на своем сайте. Космический объект пролетит на...
 
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