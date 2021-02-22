Виктор Гончаренко о том, видит ли в Шкурине основного форварда: у нас три нападающих — это хорошая ситуация

















- Думаю, что наш выход в четвертьфинал абсолютно заслуженный. Мы долго приспосабливались к полю, но когда приноровились, то качественно действовали в атаке и на протяжении всего матча в обороне. После удаления СКА начал прессинговать, но когда счет стал 2:0, игра перешла в более спокойное русло. Мы ловили команду на встречных атаках. Может быть, стоило более расторопно действовать у чужих ворот. Надо сказать спасибо нашим работникам, которые хорошо подготовили поле.





- Как оцените дебют Рондона?





- Мы увидели, что человек попадает в моменты. Когда надо — придержит мяч, когда надо — отыграется с партнером. Надеюсь, забитые мячи придут совсем скоро. Он, по сути, провел только одну тренировку. Надеюсь, скоро придет и взаимопонимание с остальными игроками.





В этой части сезона вы рассчитываете на Шкурина как на основного форварда?

У нас три нападающих — это хорошая ситуация для нас. И Федю (Чалова. — Прим.) мы ни в коем случае не списываем со счетов, но все будет зависеть от формы футболиста и стиля игры соперника, — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.



