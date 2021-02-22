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Глава МИД Великобритании намерен поднять белорусский вопрос в ООН

22.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник будет выступать на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека и говорить о ситуации в Беларуси, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Foreign Office.





В четырех странах, по мнению британского министра, права человека нарушаются систематически (в Беларуси, России, Китае и Мьянме), Ситуация в этих странах требует скоординированных действий со стороны международного сообщества.

В Беларуси, в частности, по словам Рааба,  в минувшем году были сфальсифицированы  выборы. Это событие вместе с "жестоким подавлением Лукашенко тех, кто призывал к переменам, привело к кризису в области прав человека".

Рааб считает, что Совет ООН должен "продолжить всестороннее расследование нарушений прав человека, в том числе обвинения в пытках, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении". Великобритания  со своей стороны, по его словам, продолжит поддерживать белорусскую тему  в повестке дня максимально долго, "пока белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и основными свободами",  пообещал Рааб.

На минувшей неделе Великобритания расширила список представителей Беларуси, в отношении которых применяются санкции. В него попали судьи, силовики и чиновники, в том числе  председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, экс-министр, а ныне председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий.
 
 
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник будет выступать на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека и говорить о ситуации в...
 
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