|
Глава МИД Великобритании намерен поднять белорусский вопрос в ООН
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник будет выступать на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека и говорить о ситуации в Беларуси, сообщает агентство
В четырех странах, по мнению британского министра, права человека нарушаются систематически (в Беларуси, России, Китае и Мьянме), Ситуация в этих странах требует скоординированных действий со стороны международного сообщества.
В Беларуси, в частности, по словам Рааба, в минувшем году были сфальсифицированы выборы. Это событие вместе с "жестоким подавлением Лукашенко тех, кто призывал к переменам, привело к кризису в области прав человека".
Рааб считает, что Совет ООН должен "продолжить всестороннее расследование нарушений прав человека, в том числе обвинения в пытках, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении". Великобритания со своей стороны, по его словам, продолжит поддерживать белорусскую тему в повестке дня максимально долго, "пока белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и основными свободами", пообещал Рааб.
На минувшей неделе Великобритания расширила список представителей Беларуси, в отношении которых применяются санкции. В него попали судьи, силовики и чиновники, в том числе председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, экс-министр, а ныне председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в понедельник будет выступать на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека и говорить о ситуации в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)