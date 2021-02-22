Глава МИД Великобритании намерен поднять белорусский вопрос в ООН

















В четырех странах, по мнению британского министра, права человека нарушаются систематически (в Беларуси, России, Китае и Мьянме), Ситуация в этих странах требует скоординированных действий со стороны международного сообщества.





В Беларуси, в частности, по словам Рааба, в минувшем году были сфальсифицированы выборы. Это событие вместе с "жестоким подавлением Лукашенко тех, кто призывал к переменам, привело к кризису в области прав человека".





Рааб считает, что Совет ООН должен "продолжить всестороннее расследование нарушений прав человека, в том числе обвинения в пытках, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении". Великобритания со своей стороны, по его словам, продолжит поддерживать белорусскую тему в повестке дня максимально долго, "пока белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и основными свободами", пообещал Рааб.





На минувшей неделе Великобритания расширила список представителей Беларуси, в отношении которых применяются санкции. В него попали судьи, силовики и чиновники, в том числе председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, экс-министр, а ныне председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий.