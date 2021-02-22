Политолог: Силовой блок медленно, но неуклонно распадается, что делает свержение власти Лукашенко гарантированным









Итак, вместо открытия белорусского политического поля и новых выборов, что в реальности и является реальным выходом из белорусского политического кризиса, А. Лукашенко будет презентовать российскому руководству Всебелорусское народное собрание.





Тема транзита власти в рамках ВНС оказалась закрыта. Осталось это как-то объяснить Москве, где прекрасно понимают, что А. Лукашенко всеми силами попытается не только оставить за собой власть в Беларуси, но и «пересидеть» В. Путина, т.е. любыми путями дождаться преемника нынешнего российского президента, с которым, как считают в Минске , белорусский руководитель справится.





Сейчас А. Лукашенко готовится к сегодняшней встрече с В. Путиным. Уже понятно, что 22 февраля диалог будет ограничен необходимостью присутствия президента России 23 февраля на церемониях в Москве. Получается, что А. Лукашенко проводит отпуск в Сочи, а В. Путин, отложив дела, навещает его 22 февраля, для обсуждения насущных проблем российско-белорусских отношений. Но не исключено, что после 23 февраля диалог будет продолжен.





Цель А. Лукашенко понятна: во что бы то ни стало выбить из В. Путина 3-3,5 млрд. долларов США. Получение этих денег как раз и является тем самым поворотным моментом для сохранения власти А. Лукашенко, хотя бы на ближайшие месяцы (дальше загадывать нельзя), о котором белорусский руководитель говорил во время своего доклада на ВНС.





Новый кредит (понятно, что безвозвратный) нужен белорусским властям не только в деньгах, но и в качестве свидетельства несокрушимой поддержки Москвой режима А. Лукашенко, что по цепочке должно внести успокоение в ряды силовиков – единственную опору режима, и, соответственно, предотвратить панику в рядах номенклатуры в весенние месяцы.





Отдельно скажем о том, что уже не является тайной в Беларуси – силовой блок медленно, но неуклонно распадается, что делает свержение власти А. Лукашенко гарантированным. Вопрос только в динамике процессов, разваливающих последнюю опору А. Лукашенко. Белорусский руководитель пытается остановить процессы распада правящей в Беларуси хунты, переведя стрелки на Москву.





Форматы оформления денег не играют роли и деньги могут быть выделены на любые маниловские проекты. К примеру, соединить минское и московское метро туннелем с остановками в Орше и Смоленске. Понятно, что деньги будут растрачены мгновенно.





Но главный лозунг останется традиционным: А. Лукашенко и вся Беларусь будут объявлены посл ним рубежом перед несомненной агрессией НАТО, за что, понятное дело, России будет необходимо заплатить. Но тут А. Лукашенко, расписывая мощь американцев в Польше и Прибалтике, может переиграть, и Москва, озаботившись защитой «единственного союзника», может предложить вернуться к вопросу об открытии в РБ базы российских ВКС.





Итак,





Проблема в том, что остановить белорусский политический кризис, пока у власти А. Лукашенко, невозможно. ВНС не стал итогом кризиса, а скорее открыл его новую фазу. Собрание продемонстрировало не только всю глубину раскола внутри белорусского общества, но еще более углубило его, сделав примирение невозможным. А. Лукашенко, выступая на ВНС, с одной стороны провозгласил победу над уличными протестами, что нетрудно на фоне морозной и снежной зимы, но с другой стороны, объявил мобилизацию своих сторонников «на поход в народ», с целью недопущения «Белорусской весны-2021». При этом белорусский руководитель признал, что «могут и морду набить».