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Похоже, им пора валить
Источник материала: Хартия'97
Похоже, им пора валить
Как можно хаять страну, в которой зарабатываешь миллионы?
Украинский политик Михаил Бродский
— Мне, наверное, не понять , как можно хаять страну, в которой живешь, зарабатываешь миллионы, покупаешь собственность — и работать на ее развал?
Причем в течение последних 20 лет.
Иначе как спецзаданием — не назвать.
Типа Рихарда Зорге. Фу.
Похоже, им пора валить.
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Как можно хаять страну, в которой зарабатываешь миллионы?
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