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Похоже, им пора валить

22.02.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Похоже, им пора валить

  • 22.02.2021, 10:14
Похоже, им пора валить
Виктор Медведчук
фото: hvylya.net

Как можно хаять страну, в которой зарабатываешь миллионы?

Украинский политик Михаил Бродский прокомментировал введение СНБО санкций против пророссийского политика Виктора Медведчука:

— Мне, наверное, не понять , как можно хаять страну, в которой живешь, зарабатываешь миллионы, покупаешь собственность — и работать на ее развал?

Причем в течение последних 20 лет.

Иначе как спецзаданием — не назвать.

Типа Рихарда Зорге. Фу.

Похоже, им пора валить.

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Как можно хаять страну, в которой зарабатываешь миллионы?
 
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