Серия смертоносных дронов-камикадзе проходит испытания в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Российский концерн "Калашников" ведет работы по линейке ударных беспилотных летательных аппаратов, так называемые барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе прошли проверку во время боевых действий в Сирии.

В 2021 году будут завершены госиспытания изделия "КУБ-БЛА". Одновременно ведется работа над экспортной версией под обозначение "Э". По сути дрон-камикадзе - это это снаряд, который выполняет управляемый полет на полем боя и взрывается достигнув цели. Беспилотники серии "КУБ-БЛА" способны находиться в воздухе до 30 минут и летать со скоростью от 80 до 130 километров в час. В качестве полезной нагрузки дроны-камикадзе способны нести до трех килограммов взрывчатки.

Еще одна - разработка беспилотник "Лансет". Его создают в двух версиях – с возможностью нести один и три килограмма полезной нагрузки. В отличие от других подобных устройств, аппарат оснащен телевизионным каналом наведения. Это позволяет оператору следить за полем вплоть до поражения цели. К тому же, искусственный интеллект дрона способен самостоятельно находить и поражать цели.

Что характерно, программное обеспечение российских беспилотников позволяет ориентироваться и определять координаты по различным источникам и объектам. То есть выполнять полет без навигационных систем.

Наибольший интерес к подобной технике проявляют страны Ближнего Востока. Об этом свидетельствует проходящий международный оружейный салон "Idex-2021" в Абу-Даби. В концерне "Калашников" и корпорации "Ростех" рассказали, что до разработки экспортного варианта беспилотников вести речь о переговорах и контрактах пока рано.