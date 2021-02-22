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Принцесса Евгения впервые показала сына и рассекретила его имя

22.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения поделилась первым портретом новорожденного ребенка и уже рассекретила его имя и пол: личная запись растрогала поклонников.

В начале февраля в монаршей семье произошло радостное событие: на свет появился девятый правнук королевы. День рождения младенца совпал с еще одной важной датой в Британии - годовщиной смерти сестры Елизаветы II - принцессы Анны. Долгое время поклонники гадали на пол и имя малыша, что заставило его мать раскрыть все карты и сделать это не "по-королевски" - с помощью Instagram.

Принцесса Евгения перестала скрывать своего ребенка: внучка королевы показала сына и рассекретила его имя. Королевского отпрыска назвали Августом.

В своих соцсетях Евгения опубликовала кадры из семейной фотосессии, где позировала с мужем Джеком Бруксбэнком и наследником. На одном из них лицо малыша было снято крупным планом, что заставило поклонников задуматься - на кого из родителей похож кроха.

"Мы хотим познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбэнком", - подписала снимки принцесса.

Напомним, что до этого стало известно: у девятого правнука Елизаветы II не будет королевского титула.

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Пользователи социальных сетей пытаются понять - на кого из родителей похож девятый правнук королевы Британии и умиляются первым снимкам малыша.
 
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