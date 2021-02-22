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Принцесса Евгения впервые показала сына и рассекретила его имя
22.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения поделилась первым портретом новорожденного ребенка и уже рассекретила его имя и пол: личная запись растрогала поклонников.
В начале февраля в монаршей семье произошло радостное событие:
Принцесса Евгения перестала скрывать своего ребенка: внучка королевы показала сына и рассекретила его имя. Королевского отпрыска назвали Августом.
В своих соцсетях Евгения опубликовала кадры из семейной фотосессии, где позировала с мужем Джеком Бруксбэнком и наследником. На одном из них лицо малыша было снято крупным планом, что заставило поклонников задуматься - на кого из родителей похож кроха.
"Мы хотим познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбэнком", - подписала снимки принцесса.
Напомним, что до этого стало известно: у девятого правнука Елизаветы II
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Пользователи социальных сетей пытаются понять - на кого из родителей похож девятый правнук королевы Британии и умиляются первым снимкам малыша.
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