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Концепт очков дополненной реальности Samsung показали на видео
Источник материала: Onliner
В сети появилось видео, на котором, вероятно, демонстрируется концепт очков дополненной реальности Samsung. Ролики выложил пользователь под псевдонимом WalkingCat, который ранее предоставил достоверную информацию о Galaxy Tab S7 Lite и Galaxy Chromebook 2. Не исключено, что на видео представлен концепт вовсе не коммерческого продукта, а лишь его идея.
В ролике демонстрируются различные сценарии взаимодействия пользователя с устройством, а также внешними девайсами, подключенными в единую инфраструктуру. Массивные «хипстерские» очки также можно использовать в качестве солнцезащитных – этому аспекте также уделен фрагмент видеоролика.
Второй ролик посвящен работе, а не развлечениям и «легкому времяпрепровождению».
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