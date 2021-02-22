Концепт очков дополненной реальности Samsung показали на видео

Источник материала: Onliner

В сети появилось видео, на котором, вероятно, демонстрируется концепт очков дополненной реальности Samsung. Ролики выложил пользователь под псевдонимом WalkingCat, который ранее предоставил достоверную информацию о Galaxy Tab S7 Lite и Galaxy Chromebook 2. Не исключено, что на видео представлен концепт вовсе не коммерческого продукта, а лишь его идея.

В ролике демонстрируются различные сценарии взаимодействия пользователя с устройством, а также внешними девайсами, подключенными в единую инфраструктуру. Массивные «хипстерские» очки также можно использовать в качестве солнцезащитных – этому аспекте также уделен фрагмент видеоролика.

Второй ролик посвящен работе, а не развлечениям и «легкому времяпрепровождению».

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021