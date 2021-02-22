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«У 70% задолженность не более трех месяцев». Сколько белорусов игнорируют жировки?
Источник материала: Onliner
Белорусы до сих пор обсуждают первые
— Платежная дисциплина у граждан нашей страны на высоком уровне, и серьезных проблем по неоплате жилищно-коммунальных услуг мы не имеем. В стране на 4 200 000 лицевых счетов на 1 января мы видим чуть более 400 тысяч просроченных лицевых счетов (или почти каждый десятый. — Прим. Onliner). На последние месяцы прошлого года (октябрь, ноябрь, декабрь) просроченные лицевые счета доходили до 470—490 тысяч (задерживал оплату каждый 8—9-й белорус. — Прим. Onliner). Но это не говорит о том, что 400 тысяч лицевых счетов — неплательщики: 70% от 400 тысяч лицевых счетов — с задолженностью не более трех месяцев. Как это происходит: где-то человек забыл оплатить до 25-го числа, закрутился; где-то ошибочно недоплатил 1—2 рубля — и он уже попадает в этот список. Если в целом оценивать ситуацию, я ее назову удовлетворительной, — сказал Андрей Хмель.
Кончено, для понимания картины желательно было бы услышать еще и цифры: «чуть более 400 тысяч просроченных лицевых счетов» — это сколько? В конце ноября нам сообщили, что только по Минску
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Белорусы до сих пор обсуждают первые «тяжелые» зимние жировки. И так как скачок в графе «начислено» нам объяснили сильными морозами, то можно предположить, что...
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