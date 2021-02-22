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В Гродно бойцы ОМОНА не дали девушке спрыгнуть с 18 этажа
Источник материала: БT
Двое милиционеров отговаривали от попытки суицида, третий спустился на этаж ниже для подстраховки. В какой-то момент он и схватил 17-летнюю девушку за ноги и с помощью спасателей затащил ее на балкон.
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Двое милиционеров отговаривали от попытки суицида, третий спустился на этаж ниже для подстраховки. В какой-то момент он и схватил 17-летнюю девушку за ноги и с...
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