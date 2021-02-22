Дмитриев: «Раз власть встала в позу «ничего никому не должна», как в марте во время ковида, — это означает, что делать должны мы»

Источник материала: Салiдарнасць

В стране набирает обороты процесс формирования политических элит, готовых представлять интересы народа, уверен экс-кандидат в президенты.





— После того, как они все (представители власти — «С») молчали во время первой волны ковида, когда речь шла о жизни людей, многие поняли, что в Беларуси нет политической элиты. А есть просто люди, которых ставят на какие-то места. Но они не ощущают ответственности за страну, они ее делегировали Лукашенко, — заявил политик. — Если в кризисной ситуации ты понимаешь, что никто не выражает никакой воли, кроме одного человека, то это означает, что нужно формировать альтернативу. И сегодня этот процесс идет полным ходом.

Андрей Дмитриев отметил, что власти пытаются всячески остановить этот процесс, представляющий прямую политическую конкуренцию:

— Выступая на ВНС, Лукашенко во второй день сказал, что и партии не нужны, и «Белой Руси» не надо быть партией и многое другое, потому что он не хочет, чтобы у кого-то еще была политическая воля, кроме, как у него.

Сопредседатель ОО «Говори правду» подчеркнул, что процесс формирования своей политической элиты, которая будет иметь политическую волю, — сложный, но, очевидно, что он уже начался.

— В воскресенье начала работу площадка «Сход» . Сход народных представителей — это первый, но очень важный шаг, когда движение начало процесс внутренней легитимности. Люди голосовали и выбирали своих представителей.

Проголосовало почти 90 тысяч. И это немало, учитывая такой каток репрессий. В это воскресенье можно было видеть онлайн трансляцию первого заседания «Схода». Пока что это много выступлений с озвучиванием разных позиций. Но сам факт, что есть попытка сформировать альтернативный политический класс, который бы представлял интересы людей, — это невероятно важно для движения вперед.

Это то, что сегодня крайне нужно белорусскому обществу, чтобы сформировать свою политическую элиту, способную не только кивать и записывать, но и реально представлять интересы граждан, — уверен политик.

Очевидно, что власть не станет признавать «Сход», а, значит, и предлагать место за столом переговоров. Однако платформа может сыграть большую роль в преддверии предстоящих выборов в местные Советы.

—Я не верю, что сейчас «Сход» может идти на переговоры с властью, хотя бы потому, что власть не собирается вообще ни с кем идти на переговоры. Даже с такими людьми, как Воскресенский и Канопацкая, которые пришли и выступили, все равно в итоговой речи Лукашенко им сказал, что ничего, из того, что они говорили, не будет.

Я думаю, что сегодня власть не будет вести никакого диалога, но сегодня диалог нужен внутри общества. И первое заседание «Схода» показало, что абсолютное большинство делегатов настроены на долгую и очень серьезную работу. При этом они настроены представлять интересы людей на всех уровнях.

Для этого есть главный инструмент — это объединение людей, объединение общества. Раз власть встала в позу «ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не должна», так мы это уже видели, вспомните: март, ковид, — это означает, что делать должны мы.

Более того, через полгода в Беларуси будут местные выборы. К этому стоит серьезно готовиться. Мы должны выставить кандидатов. Всего по стране около 3,5 тысяч округов. И мы начинаем подготовку к этим выборам для того, чтоб выставить максимальное количество депутатов и опять же сделать это большой национальной кампанией за перемены, — сказал Дмитриев.