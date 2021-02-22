Один день. Столько новый худрук белорусской оперы проработала на своей должности

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18 февраля Маргарита Изворска-Елизарьева была назначена художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси.

Но уже 19 февраля она покинула эту должность, сообщает TUT.BY .





Маргарита Изворска-Елизарьева. Фото: архив Национального театра оперы и балета Беларуси

На данный момент новость о назначении Изворской, опубликованная на официальном сайте театра, удалена.

В пресс-службе Национального театра оперы и балета отказались от комментариев. По информации источников портала, режиссера не утвердили на этой должности в инстанциях выше. Но подтверждения этому пока нет.