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Один день. Столько новый худрук белорусской оперы проработала на своей должности

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

18 февраля Маргарита Изворска-Елизарьева была назначена художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси.

Но уже 19 февраля она покинула эту должность, сообщает TUT.BY.

Один день. Столько новый худрук белорусской оперы проработала на своей должности

Маргарита Изворска-Елизарьева. Фото: архив Национального театра оперы и балета Беларуси

На данный момент новость о назначении Изворской, опубликованная на официальном сайте театра, удалена.

В пресс-службе Национального театра оперы и балета отказались от комментариев. По информации источников портала, режиссера не утвердили на этой должности в инстанциях выше. Но подтверждения этому пока нет.

 
Теги: Новости
 
 
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18 февраля Маргарита Изворска-Елизарьева была назначена художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси.
 
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