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Один день. Столько новый худрук белорусской оперы проработала на своей должности
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
18 февраля Маргарита Изворска-Елизарьева была назначена художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси.
Но уже 19 февраля она покинула эту должность, сообщает
Маргарита Изворска-Елизарьева. Фото: архив Национального театра оперы и балета Беларуси
На данный момент новость о назначении Изворской, опубликованная на официальном сайте театра, удалена.
В пресс-службе Национального театра оперы и балета отказались от комментариев. По информации источников портала, режиссера не утвердили на этой должности в инстанциях выше. Но подтверждения этому пока нет.
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18 февраля Маргарита Изворска-Елизарьева была назначена художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси.
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