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Если Лукашенко удержится, то в Конституцию может быть введен механизм наследования власти.
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Главным итогом ВНС является то, что А. Лукашенко остается на посту президента и никакой ротации не предусматривается. Представленные белорусским руководителем «условия» перевыборов, включающие полное прекращение протестов, предоставление гарантий безопасности делегатам ВНС и, что самое главное, в случае, если на президентских выборах вдруг будет выбран «не тот» кандидат, то А. Лукашенко единолично может объявить ВНС единственным конституционным органом, который будет управлять республикой во главе, естественно, со своим несменяемым и не избираемым председателем – А. Лукашенко, не оставляют сомнений в том, что А. Лукашенко является пожизненным руководителем республики.
Понятно, что анализировать данную политическую, но не правовую формулу «транзита власти», не имеющую прецедента в мировой истории, бессмысленно, но после 11 августа все разговоры о диалоге с властями и мирном «давлении» на А. Лукашенко попадают в «серую зону». Напомним, что даже испытывая давление Москвы, А. Лукашенко оказался способен только имитировать диалог и забалтывать обещанную конституционную реформу.
Создание на ВНС конституционной комиссии говорит о том, что никакой конституционной реформы не будет. Вероятно, что со временем, если А. Лукашенко удержится у власти, то в Конституцию РБ будет введен механизм наследования власти.
Итак, тема транзита власти в рамках ВНС оказалась закрыта. Осталось это как-то объяснить Москве, где прекрасно понимают, что А. Лукашенко всеми силами попытается не только оставить за собой власть в Беларуси, но и «пересидеть» В. Путина, т.е. любыми путями дождаться преемника нынешнего российского президента, с которым, как считают в Минске, белорусский руководитель справится.
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Главным итогом ВНС является то, что Лукашенко остается и никакой ротации не предусматривается.
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