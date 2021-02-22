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Если Лукашенко удержится, то в Конституцию может быть введен механизм наследования власти.

22.02.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Если Лукашенко удержится, то в Конституцию может быть введен механизм наследования власти.
Фото: president.gov.by
11-12 февраля 2021 года А. Лукашенко собирал в белорусской столице во Дворце республики не полномочных представителей белорусского народа, а властную группировку мафиозного типа, собранную по принципу преданности вождю и, если учесть выступления на Всебелорусском народном собрании представителей МВД, прокуратуры, КГБ и армии, готовую буквально на любые карательные и силовые меры для сохранения власти в своих руках.

Главным итогом ВНС является то, что А. Лукашенко остается на посту президента и никакой ротации не предусматривается. Представленные белорусским руководителем «условия» перевыборов, включающие полное прекращение протестов, предоставление гарантий безопасности делегатам ВНС и, что самое главное, в случае, если на президентских выборах вдруг будет выбран «не тот» кандидат, то А. Лукашенко единолично может объявить ВНС единственным конституционным органом, который будет управлять республикой во главе, естественно, со своим несменяемым и не избираемым председателем – А. Лукашенко, не оставляют сомнений в том, что А. Лукашенко является пожизненным руководителем республики.

Понятно, что анализировать данную политическую, но не правовую формулу «транзита власти», не имеющую прецедента в мировой истории, бессмысленно, но после 11 августа все разговоры о диалоге с властями и мирном «давлении» на А. Лукашенко попадают в «серую зону». Напомним, что даже испытывая давление Москвы, А. Лукашенко оказался способен только имитировать диалог и забалтывать обещанную конституционную реформу.

Создание на ВНС конституционной комиссии говорит о том, что никакой конституционной реформы не будет. Вероятно, что со временем, если А. Лукашенко удержится у власти, то в Конституцию РБ будет введен механизм наследования власти.

Итак, тема транзита власти в рамках ВНС оказалась закрыта. Осталось это как-то объяснить Москве, где прекрасно понимают, что А. Лукашенко всеми силами попытается не только оставить за собой власть в Беларуси, но и «пересидеть» В. Путина, т.е. любыми путями дождаться преемника нынешнего российского президента, с которым, как считают в Минске, белорусский руководитель справится.
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Теги: Минск
 
 
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Главным итогом ВНС является то, что Лукашенко остается и никакой ротации не предусматривается.
 
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