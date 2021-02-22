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«Новый кредит нужен белорусским властям в качестве свидетельства несокрушимой поддержки Москвой режима Лукашенко»
Источник материала: UDF
Андрей Суздальцев
- Цель А. Лукашенко понятна: во что бы то ни стало выбить из В. Путина 3-3,5 млрд. долларов США. Получение этих денег как раз и является тем самым поворотным моментом для сохранения власти А. Лукашенко, хотя бы на ближайшие месяцы (дальше загадывать нельзя), о котором белорусский руководитель говорил во время своего доклада на ВНС, -
Отдельно скажем о том, что уже не является тайной в Беларуси – силовой блок медленно, но неуклонно распадается, что делает свержение власти А. Лукашенко гарантированным. Вопрос только в динамике процессов, разваливающих последнюю опору А. Лукашенко. Белорусский руководитель пытается остановить процессы распада правящей в Беларуси хунты, переведя стрелки на Москву.
Форматы оформления денег не играют роли и деньги могут быть выделены на любые маниловские проекты. К примеру, соединить минское и московское метро туннелем с остановками в Орше и Смоленске. Понятно, что деньги будут растрачены мгновенно.
Но главный лозунг останется традиционным: А. Лукашенко и вся Беларусь будут объявлены последним рубежом перед несомненной агрессией НАТО, за что, понятное дело, России будет необходимо заплатить. Но тут А. Лукашенко, расписывая мощь американцев в Польше и Прибалтике, может переиграть, и Москва, озаботившись защитой «единственного союзника», может предложить вернуться к вопросу об открытии в РБ базы российских ВКС.
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«Новый кредит нужен белорусским властям в качестве свидетельства несокрушимой поддержки Москвой режима Лукашенко»
Силовой блок медленно распадается, что делает свержение власти Лукашенко все более реальным.
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