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Андрей Суздальцев

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Новый кредит нужен белорусским властям в качестве свидетельства несокрушимой поддержки Москвой режима Лукашенко» Силовой блок медленно распадается, что делает свержение власти Лукашенко все более реальным.

- Цель А. Лукашенко понятна: во что бы то ни стало выбить из В. Путина 3-3,5 млрд. долларов США. Получение этих денег как раз и является тем самым поворотным моментом для сохранения власти А. Лукашенко, хотя бы на ближайшие месяцы (дальше загадывать нельзя), о котором белорусский руководитель говорил во время своего доклада на ВНС, -. - Новый кредит (понятно, что безвозвратный) нужен белорусским властям не только в деньгах, но и в качестве свидетельства несокрушимой поддержки Москвой режима А. Лукашенко, что по цепочке должно внести успокоение в ряды силовиков – единственную опору режима, и, соответственно, предотвратить панику в рядах номенклатуры в весенние месяцы.Отдельно скажем о том, что уже не является тайной в Беларуси – силовой блок медленно, но неуклонно распадается, что делает свержение власти А. Лукашенко гарантированным. Вопрос только в динамике процессов, разваливающих последнюю опору А. Лукашенко. Белорусский руководитель пытается остановить процессы распада правящей в Беларуси хунты, переведя стрелки на Москву.Форматы оформления денег не играют роли и деньги могут быть выделены на любые маниловские проекты. К примеру, соединить минское и московское метро туннелем с остановками в Орше и Смоленске. Понятно, что деньги будут растрачены мгновенно.Но главный лозунг останется традиционным: А. Лукашенко и вся Беларусь будут объявлены последним рубежом перед несомненной агрессией НАТО, за что, понятное дело, России будет необходимо заплатить. Но тут А. Лукашенко, расписывая мощь американцев в Польше и Прибалтике, может переиграть, и Москва, озаботившись защитой «единственного союзника», может предложить вернуться к вопросу об открытии в РБ базы российских ВКС.