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Названы 5 самых жадных мужчин по знаку Зодиака: вы разочаруетесь

22.02.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы 5 самых жадных мужчин по знаку Зодиака: вы разочаруетесь
Коллаж: РБК-Украина
Звезды помогают понять не только то, что нас ждет в относительно ближайшем будущем, но также пытаются нам помочь найти того, что родился под «нашей звездой». По мнению астрологов знание о том, на что способен человек ради вас – достаточно ценное, но его можно получить, считав нужные данные с его даты рождения. Какие мужчины никогда не подарят подарок без повода – читайте ниже.

Об этом пишет издание Guru Test.

1 место: Козерог


Самыми жадными мужчинами по знаку Зодиака оказались Козероги. Они, вне зависимости от уровня дохода никогда не расщедрятся даже на небольшой подарок без повода. Вопрос даже не в патологической жадности представителей этого знака, а в том, что добиться их доверия очень сложно. Это крайне осторожные люди, которые не будут тратить на женщину ни копейки, пока на сто процентов не убедятся в ее искренности. Это может привести к изменению ситуации.

2 место: Скорпион


На втором месте – мужчины-скорпионы. Они не будут делать подарки из принципа, так как уверены, что любовь – это нечто духовное и не нуждающееся в материальных доказательствах. Они действительно так думают, не пытаясь прикрыть таким образом свою жадность. Начиная отношения со Скорпионом, вы получаете верного и искреннего спутника жизни, но ждать от этого мужчины подарков не стоит.

3 место: Дева


Мужчин этого знака навряд ли можно назвать щедрыми. Девы не любят пустых и ненужных расходов, но готовы дать деньги на что-то важное и действительно необходимое. Также они вряд ли будут одаривать подарками малознакомую женщину, поскольку им очень важно быть уверенными в том, что она крутит с ними роман не из-за денег. Девы - очень практичны, но не жадные до мозга костей, поэтому занимают третье место и получают бронзовую медаль.

4 место: Рыбы


Четвертую строчку рейтинга занимают Рыбы, которые очень любят делать подарки, но только себе. Эти мужчины в первую очередь купят все необходимое для себя любимых, а только потом посмотрят в сторону жены. Что конкретно является причиной их черствости и скупости, неизвестно, однако, точно известно, что они могут быть щедрыми только в самом начале отношений, чтобы произвести хорошее впечатление на даму.

5 место: Близнецы


Мужчины этого знака могут поделиться деньгами или чем-то материальным со своей второй половинкой. Но почти всегда в первую очередь они пытаются сделать это так, чтобы выгодно и удобно было им. Это значит, что ждать щедрости стоит только от богатых и состоятельных Близнецов.
 
 
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Самыми жадными мужчинами по знаку Зодиака оказались Козероги.
 
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