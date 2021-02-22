Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

1 место: Козерог

2 место: Скорпион

3 место: Дева

4 место: Рыбы

5 место: Близнецы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы 5 самых жадных мужчин по знаку Зодиака: вы разочаруетесь Самыми жадными мужчинами по знаку Зодиака оказались Козероги.

Об этомиздание Guru Test.Самыми жадными мужчинами по знаку Зодиака оказались Козероги. Они, вне зависимости от уровня дохода никогда не расщедрятся даже на небольшой подарок без повода. Вопрос даже не в патологической жадности представителей этого знака, а в том, что добиться их доверия очень сложно. Это крайне осторожные люди, которые не будут тратить на женщину ни копейки, пока на сто процентов не убедятся в ее искренности. Это может привести к изменению ситуации.На втором месте – мужчины-скорпионы. Они не будут делать подарки из принципа, так как уверены, что любовь – это нечто духовное и не нуждающееся в материальных доказательствах. Они действительно так думают, не пытаясь прикрыть таким образом свою жадность. Начиная отношения со Скорпионом, вы получаете верного и искреннего спутника жизни, но ждать от этого мужчины подарков не стоит.Мужчин этого знака навряд ли можно назвать щедрыми. Девы не любят пустых и ненужных расходов, но готовы дать деньги на что-то важное и действительно необходимое. Также они вряд ли будут одаривать подарками малознакомую женщину, поскольку им очень важно быть уверенными в том, что она крутит с ними роман не из-за денег. Девы - очень практичны, но не жадные до мозга костей, поэтому занимают третье место и получают бронзовую медаль.Четвертую строчку рейтинга занимают Рыбы, которые очень любят делать подарки, но только себе. Эти мужчины в первую очередь купят все необходимое для себя любимых, а только потом посмотрят в сторону жены. Что конкретно является причиной их черствости и скупости, неизвестно, однако, точно известно, что они могут быть щедрыми только в самом начале отношений, чтобы произвести хорошее впечатление на даму.Мужчины этого знака могут поделиться деньгами или чем-то материальным со своей второй половинкой. Но почти всегда в первую очередь они пытаются сделать это так, чтобы выгодно и удобно было им. Это значит, что ждать щедрости стоит только от богатых и состоятельных Близнецов.