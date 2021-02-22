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В Минске подросток запрыгнул на капот милицейского авто и разбил лобовое стекло
Источник материала: Tut.by
В Минске подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло. Об этом
— Вечером 20 февраля в столичном торговом центре сработала тревожная сигнализация — компания решила пронести товар мимо кассы. На место выбыл наряд Департамента охраны МВД. Пока милиционеры разбирались с хищением, в их автомобиле разбили лобовое стекло. Причастного к повреждению 17-летнего парня удалось установить через несколько часов, — рассказали в МВД.
Выяснилось, что накануне задержанный выпивал с друзьями и гулял по городу. Когда компания увидела служебный автомобиль, они решили снять видеоролик. Для этого парень запрыгнул на капот, но поскользнулся и упал на стекло. Видео, которое молодые люди снимали на телефон, они опубликовали в соцсети.
Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело за хулиганство.
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Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело за хулиганство.
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