В Минске подросток запрыгнул на капот милицейского авто и разбил лобовое стекло

Источник материала: Tut.by

В Минске подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Вечером 20 февраля в столичном торговом центре сработала тревожная сигнализация — компания решила пронести товар мимо кассы. На место выбыл наряд Департамента охраны МВД. Пока милиционеры разбирались с хищением, в их автомобиле разбили лобовое стекло. Причастного к повреждению 17-летнего парня удалось установить через несколько часов, — рассказали в МВД.

Выяснилось, что накануне задержанный выпивал с друзьями и гулял по городу. Когда компания увидела служебный автомобиль, они решили снять видеоролик. Для этого парень запрыгнул на капот, но поскользнулся и упал на стекло. Видео, которое молодые люди снимали на телефон, они опубликовали в соцсети.

Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело за хулиганство.