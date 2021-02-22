ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске подросток запрыгнул на капот милицейского авто и разбил лобовое стекло

22.02.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

— Вечером 20 февраля в столичном торговом центре сработала тревожная сигнализация — компания решила пронести товар мимо кассы. На место выбыл наряд Департамента охраны МВД. Пока милиционеры разбирались с хищением, в их автомобиле разбили лобовое стекло. Причастного к повреждению 17-летнего парня удалось установить через несколько часов, — рассказали в МВД.

Выяснилось, что накануне задержанный выпивал с друзьями и гулял по городу. Когда компания увидела служебный автомобиль, они решили снять видеоролик. Для этого парень запрыгнул на капот, но поскользнулся и упал на стекло. Видео, которое молодые люди снимали на телефон, они опубликовали в соцсети.

Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело за хулиганство.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект указа: в Беларуси будут продавать пустующие дома на селе за одну базовую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by