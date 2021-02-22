Проект указа: в Беларуси будут продавать пустующие дома на селе за одну базовую

Источник материала: Tut.by

В Беларуси разработали проект указа президента согласно которому пустующие дома на селе будут продавать за одну базовую величину. Об этом телеканалу СТВ рассказал глава Госкомимущества Дмитрий Матусевич. Рассказываем, какие сейчас есть проблемы с вовлечением такого жилья в оборот.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Матусевича, проект указа уже согласован со всеми заинтересованными.

— В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия. Самое главное — упрощенный порядок. Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект (пустующий, ветхий дом. — TUT.BY) сразу за одну базовую величину. Здесь должна быть очень тонкая граница между интересами прежних собственников, которые уже реально не пользуются и не хотят, или, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не ухаживают за своим имуществом и земельным участком. Мы пытаемся это тоже качественно урегулировать, — сказал глава Госкомимущества.

Регулировать же этот вопрос, по его мнению, должны местные власти, потому что они видят ситуацию на местах.

А какие сейчас проблемы?

Отметим, два года назад уже был принят указ президента, который должен был облегчить процесс покупки ветхих домов на селе. Но процесс вовлечения домов в оборот занимает много времени .

Так, сначала местному органу власти надо признать дом ветхим или пустующим. Потом должен пройти год. Если собственник за это время не предпримет никаких мер (по восстановлению, реконструкции), то далее готовятся документы в суд.

Только после решения суда о переходе объекта в коммунальную собственность его готовят к продаже — оформляют все документы, определяют рыночную стоимость. Только после этой обязательной процедуры информация о продаже появится на сайте исполкома и в районной газете. Потом организуют аукцион и продают дом.

Но даже эта длинная процедура часто затягивается еще на большее время, потому что не у всех сельсоветов есть деньги на проведение административных процедур по ветхим домам.

Летом 2020 года Александр Лукашенко поручил упростить продажу пустующей земли в деревнях и возле них: «По дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни».