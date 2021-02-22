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В Беларуси «с рук» продают видеокарту, которая еще не вышла в мире. Цена - втрое выше заявленной

22.02.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно NVIDIA официально представила игровую видеокарту RTX 3060 — продажи новинки должны начаться в мире только 25 февраля. Цена — от 330 евро. Но в Витебске «с рук» уже предлагают приобрести устройство. Правда, за в несколько раз большую сумму.


Фото: Kufar

Так, на площадках Kufar и «Барахолка» Onliner 21 февраля появилось одинаковое предложение о продаже трех видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC. Продавец в комментариях указывает, что покупатель получит «гарантию белорусского магазина». Также он уточняет, что коробки с двумя видеокартами еще не вскрывались.

Цена — 2800 рублей за видеокарту, то есть 1080 долларов по нынешнему курсу. При этом рекомендованная самой NVIDIA стоимость новинки для европейского региона — 330 евро (или 1035 рублей). Правда, цены и на другие видеокарты на рынке сейчас сильно завышена: они в дефиците. Все дело в майнерах, которые скупают видеокарты по едва ли не любым ценам ради добычи криптовалюты.

Новость о том, что в Беларуси «продажи» RTX 3060 начались раньше мировых, облетела несколько профильных ресурсов — например, iXBT и DTF. В заметках этих изданий указывается: учитывая, что все коды на коробках видны и хорошо читаемы, Gigabyte не составит труда отследить, кто из дилеров или дистрибьюторов продал эти видеокарты раньше срока.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Новость о том, что в Беларуси «продажи» RTX 3060 начались раньше мировых, облетела несколько профильных ресурсов.
 
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