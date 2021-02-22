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Евро и доллар растут утром в понедельник
Источник материала: Навiны
Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Евро добавляет 0,0006 пункта и торгуется на уровне 3,1396 белорусского рубля, а доллар 0,0002 пункта — 2,5919 белорусского рубля.
Российский рубль серьезно падает. Минус составляет 0,0222 пункта — 3,484 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) на БВФБ
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Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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