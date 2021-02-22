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Евро и доллар растут утром в понедельник

22.02.2021 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Евро и доллар растут утром в понедельник

Евро добавляет 0,0006 пункта и торгуется на уровне 3,1396 белорусского рубля, а доллар 0,0002 пункта — 2,5919 белорусского рубля.

Российский рубль серьезно падает. Минус составляет 0,0222 пункта — 3,484 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) на БВФБ зафиксировала рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
 
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