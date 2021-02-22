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В аэропорту Калининграда задержали крупную партию контрабандных белорусских сигарет

22.02.2021 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Калининградской областной таможни совместно с пограничниками проведена проверка на грузовом складе аэропорта «Храброво». 

В аэропорту Калининграда задержали крупную партию контрабандных белорусских сигарет

Как сообщается, «в ходе таможенного контроля на складе были обнаружены, прибывшие из Москвы табачные изделия без акцизных марок».

Согласно информации, размещенной на упаковке, страна происхождения товаров — Республика Беларусь. Общее количество контрабандных сигарет 46 тысяч пачек.

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Сотрудники Калининградской областной таможни совместно с пограничниками проведена проверка на грузовом складе аэропорта «Храброво». 
 
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