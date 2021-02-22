Чего хотят мужчины: выбираем подарки к 23 февраля

23 февраля – время выбирать и делать подарки мужчинам. Задача значительно упрощается, если человек, которого вы хотите порадовать, имеет свои любимые хобби, увлечения или, например, машину. Ведь есть множество полезных мелочей, которые очень хочется купить или давно пора обновить, но все никак не доходят руки. Предлагаем подборку подарков, которые точно окажутся не лишними.

Любителю гаджетов

Проводные наушники сегодня воспринимаются уже не как полезный аксессуар, а как своего рода «расходник»: ведь провода рано или поздно рвутся и ломаются. Поэтому в качестве подарка можно выбрать беспроводные наушники. Разновидностей рынок предлагает великое множество – от полноразмерных меломанских до геймерских гарнитур и компактных и защищенных спортивных вариантов. Но в любом случае ничего не путается, не выскакивает из разъема, не мешает с комфортом устроиться на диване или в кресле во время просмотра фильма, а главное – не рвется.

Bluetooth-колонка – еще один удобный способ воспроизводить аудиоконтент, только уже на «массовую аудиторию». Благодаря отсутствию проводов, удобному управлению, сочетанию мощности и компактности и возможности подключать любые носители информации через Bluetooth или USB такую колонку удобно иметь под рукой дома или брать с собой, чтобы слушать все, что хочется.

Остаться без связи в самый неподходящий момент из-за того, что под рукой нет розетки – неприятность, знакомая каждому. А значит, внешний аккумулятор для смартфона точно пригодится. Тем более, что у настоящего любителя гаджетов всегда найдется что подзарядить кроме смартфона – те же беспроводные наушники или умные часы. Или любые другие устройства, о назначении и даже существовании которых вы можете даже не подозревать. Поэтому выбирайте емкость побольше, чтобы хватило сразу на все.

Автомобилисту

Зима, тем более снежная и морозная, как в этом году, – серьезное испытание для щеток стеклоочистителей. После зимы «дворники» очень часто требуют замены. Зная модель автомобиля, подобрать в подарок новые щетки стеклоочистителя не составит труда. Тем более, что некоторые производители нашли способы предельно облегчить эту задачу: например, у Bosch есть специальный сайт www.boschwiperblades.com , где можно подобрать подходящие «дворники» на любые актуальные модели автомобилей.

Еще одним актуальным подарком может стать новый салонный фильтр. Забитый фильтр негативно сказывается на работе кондиционера (поскольку пропускает меньше воздуха в салон), из-за чего даже может увеличиться расход топлива. А еще становится рассадником бактерий, плесени и грибка, которые с приходом тепла начинают активно размножаться в скопившейся в фильтре грязи. Так что советуем выбирать салонный фильтр с антиаллергенными и антибактериальными свойствами (как Bosch FILTER+).

Аккумуляторная батарея автомобиля, как и любая другая, периодически нуждается в зарядке. Но, в отличие от смартфона, здесь мало просто вставить штекер в разъем и включить в розетку. Если только человек, которому вы ищете подарок, не относится к числу любителей возиться с настройками самостоятельно, ему наверняка понравится «умное» зарядное устройство, которое будет управлять процессом зарядки автоматически,– такое, как Bosch C3.

Первое, что хочется сделать с автомобилем после зимы, – это как следует отмыть его не только от пыли и грязи, но и от остатков агрессивной химии, которыми обрабатывались дороги. Так что отличной идеей для подарка автомобилисту станет сертификат на услуги автомойки.

У каждого автомобиля могут быть проблемы, о которых достоверно известно только его владельцу. А возможно, он и сам не подозревает, что какие-то нюансы требуют к себе срочного внимания. Поэтому сертификат на профилактический осмотр и обслуживание – подарок, который никогда не будет лишним. В сети Бош Авто Сервис можно записаться на весеннюю проверку автомобиля, чтобы посмотреть, не возникли ли за зимний период какие-либо неполадки, или вовремя обнаружить возможные проблемы.

Спортсмену

Здесь, конечно, многое зависит от того, каким именно видом спорта увлекается ваш знакомый или близкий человек. Но есть много достаточно универсальных вариантов, которые окажутся полезными любому, кому близка тема ЗОЖ.

Нужным подарком могут стать весы с анализатором жировой и мышечной массы. В отличие от обычных весов, показывают более объективную и полную картину и позволяют оценивать эффективность тренировок в зависимости от целей – избавиться от лишнего веса, нарастить мускулы или достичь желаемого баланса.

Незаменимый для любого спортсмена гаджет – фитнес-трекер или умные часы с различными спортивными режимами. Во-первых, это удобный способ отслеживать свою физическую активность и состояние организма (частоту пульса, дыхания и т. д.) во время тренировки – причем с учетом специфики того или иного вида спорта. Во-вторых, даже в зале или на пробежке они помогут не пропустить что-то важное (например, ваш звонок или сообщение!).

Остаться без телефона даже на пару часов для современного человека очень непривычно. Но в кармане спортивного костюма он мешает, да и есть риск выронить, потерять или разбить устройство. Так что наплечная сумка-чехол для смартфона, которая крепится на руку в районе плеча, – отличный вариант: он не стесняет движений, а смартфон в сохранности и в буквальном смысле под рукой.

Хорошим подарком от самых заботливых и внимательных окажется абонемент в бассейн или на курс массажа. Плавание и массаж помогают организму легче восстанавливаться после нагрузок и эффективнее готовиться к новым. Ваш любитель спорта наверняка оценит такой подарок!

Итак, немного творческого подхода – и вот уже 23 февраля становится праздником, когда можно порадовать дорогого человека чем-то более приятным и нужным, чем просто дежурный знак внимания.