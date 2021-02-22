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В Беларуси будут продавать пустующие дома за 1 базовую

22.02.2021 10:53 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси подготовлен проект указа, разрешающий продавать пустующие дома на селе за одну базовую величину, что на данный момент равняется 29 белорусским рублям.

Об этом заявил председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич в эфире телеканала СТВ 21 февраля.

По его словам, ведомство подготовило соответствующий проект указа, который уже согласован «со всеми заинтересованными». Указ призван упростить порядок действий в области продажи пустующих и ветхих домов в сельской области.

«Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект сразу за одну базовую величину», - отметил Матусевич. Он также подчеркнул, что необходимо учитывать интересы прежних владельцев домов.

Если собственники не могут ухаживать за своим домом и земельным участком, то нужно узнать причины этого. Решать такие вопросы должна будет местная власть.

 
 
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В Беларуси подготовлен проект указа, разрешающий продавать пустующие дома на селе за одну базовую величину, что на данный момент равняется 29 белорусским рублям.
 
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