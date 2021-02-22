Задолженность организаций и ИП задолжали в ФСЗН выросла до 11,7 миллионов рублей





При этом в апреле прошлого года эта задолженность была почти вдвое больше. Снижение за несколько месяцев связано с тем, что указом президента № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предусмотрена отсрочка выплат в фонд.





На начало года наибольшее количество должников было в Минской области — 240 организаций и индивидуальных предпринимателей (в Минске — 168). Меньше всего — в Гродно — около 34. На втором месте Витебская область — 153, Брест — 140, Могилев — 98, Гомель — 42. Среди должников оказалось немало строительных организаций.





Из-за несвоевременных выплат в ФСЗН около 47 тысяч человек сегодня попали в так называемую «пенсионную ловушку».