Снято на смартфон. Кто победил в конкурсе мобильной фотографии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Конкурс мобильной фотографии Mobile Photography Awards - один из старейших в мире, он прошел уже в десятый раз. Единственное условие для участников конкурса - они обязательно должны быть сняты на телефон или планшет.

Победителей Mobile Photography Awards определяют в 18 номинациях: фотоэссе, архитектура и дизайн, природа, портреты, натюрморт, приключения и другие. Есть и денежные премии: обладатель главного приза получает 3000 долларов США, победитель в номинации - 500.

Организаторы фотоконкурса любят цитировать мастера фотографии ХХ века Анри Картье-Брессона, который сказал: "Твои первые 10 000 снимков — худшие". С уверенностью можно сказать, что любителями мобильной фотографии эта цифра пройдена легко. Но вот сумели ли они воспользоваться этой возможностью и выбработать свой стиль, достойный восхищения?

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