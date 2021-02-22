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На 30 тысячах компьютеров Apple нашли «спящий вредонос»
Источник материала: Onliner
Существует миф, согласно которому компьютеры Apple не подвержены заражению вирусами и обладают иммунитетом к вредоносному программному обеспечению. На деле это не так, и очередное подтверждение пришло от исследователей из Malwarebytes и Red Canary, которые сообщили о непонятном «вредоносе», затаившемся на 30 тыс. компьютеров Apple.
Потенциально опасное ПО
Зараженные компьютеры находятся в 153 странах, значительное количество приходится на Великобританию, США, Канаду, Францию и Германию. В качестве площадки для работы используются мощности Amazon Web Services и Akamai, что должно затруднить процесс борьбы с Silver Sparrow. Также для защиты он использует механизмы самоуничтожения. Пока Silver Sparrow никак себя не проявил.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Существует миф, согласно которому компьютеры Apple не подвержены заражению вирусами и обладают иммунитетом к вредоносному программному обеспечению. На деле это не...
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