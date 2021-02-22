На 30 тысячах компьютеров Apple нашли «спящий вредонос»

Источник материала: Onliner

Существует миф, согласно которому компьютеры Apple не подвержены заражению вирусами и обладают иммунитетом к вредоносному программному обеспечению. На деле это не так, и очередное подтверждение пришло от исследователей из Malwarebytes и Red Canary, которые сообщили о непонятном «вредоносе», затаившемся на 30 тыс. компьютеров Apple.

Потенциально опасное ПО получило название Silver Sparrow. Данное ПО находится в спящем состоянии, и пока не ясно, какие функции оно должно выполнять, однако специалисты отмечают, что Silver Sparrow оптимизирован для работы не только на компьютерах на базе решений от Intel, но и нового чипа Apple M1, представленного совсем недавно. Для выполнения команд вредоносное ПО использует JavaScript API установщика macOS, что значительно затрудняет анализ деятельности вредоноса.

Зараженные компьютеры находятся в 153 странах, значительное количество приходится на Великобританию, США, Канаду, Францию и Германию. В качестве площадки для работы используются мощности Amazon Web Services и Akamai, что должно затруднить процесс борьбы с Silver Sparrow. Также для защиты он использует механизмы самоуничтожения. Пока Silver Sparrow никак себя не проявил.