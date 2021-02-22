Трое и «коктейль Молотова». Вынесен приговор по делу о беспорядках в Гомеле (видео)

Источник материала: Onliner

Объявлен приговор троим фигурантам странноватого дела о «коктейлях Молотова», в котором задействованы трое парней, в том числе один несовершеннолетний. Напомним, изначально эта история произвела большой шум как раз из-за того, что за решеткой надолго оказался 16-летний Никита Золотарев. Позже обнаружились другие участники, с их слов стали выясняться другие подробности, которые не особенно стыковались между собой. Все трое сегодня получили сроки.

Инцидент, послуживший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 10 августа в Гомеле. СК позже опубликовал видео и аудио: человек что-то бросает в сторону силовиков (огня нет) и убегает. На предшествующей этому короткой диктофонной записи (сделанной зачем-то одним из фигурантов) слышно:

— Вы хотите сразу две на автозак кинуть...

— Да.

— Именно на ментов... Одну в автозак, а вторую на ментов. Ну легковуху одну убрать надо. ...Вон едет автозак, посмотрим, где остановится.

— А что, если я его на ходу?..

— Снимать вас?

Во время процесса автор записи, он же администратор одного из городских интернет-сообществ (его реплики — первая и последняя), сообщил, что пытался отговорить парней. Те в свою очередь сообщали, что бутылки с примотанными бенгальскими огнями дал им именно он. В своих показаниях каждый из обвиняемых противоречил остальным. А иногда и себе.

Как бы то ни было, обвинение предъявили по следующим статьям УК:

ч. 2 ст. 293 («Участие в массовых беспорядках»);

ч. 1 ст. 295-3 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ»);

ст. 364 («Насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел»).

Обвиняемые

Леонид Ковалев — таксист и администратор интернет-сообщества, 28 лет, без судимостей, имеет троих несовершеннолетних детей. По данным обвинения, «выражая протест и стремясь обострить напряженность в обществе», спланировал провокацию и подыскал исполнителей.

Дмитрий Корнеев — житель Добруша, 25 лет, имеет пять судимостей (в основном за хищения). На видео он бросает бутылку.

Никита Золотарев — гомельчанин, 16 лет. Ничего не бросал, с места событий убежал и был задержан на следующий день. С тех пор находился под стражей. По информации обвинения, хранил и перемещал выданную ему бутылку с горючим и запалом, потом выбросил.





Суд первой инстанции сегодня объявил решение.

Ковалев приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Корнееву назначено наказание в виде 8 лет усиленного режима.

Золотареву — 5 лет воспитательной колонии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.