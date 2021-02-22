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Трое и «коктейль Молотова». Вынесен приговор по делу о беспорядках в Гомеле (видео)
Источник материала: Onliner
Объявлен приговор троим фигурантам странноватого дела о «коктейлях Молотова», в котором задействованы трое парней, в том числе один несовершеннолетний. Напомним, изначально эта история произвела
Инцидент, послуживший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 10 августа в Гомеле. СК позже опубликовал видео и аудио: человек что-то бросает в сторону силовиков (огня нет) и убегает. На предшествующей этому короткой диктофонной записи (сделанной зачем-то одним из фигурантов) слышно:
— Вы хотите сразу две на автозак кинуть...
— Да.
— Именно на ментов... Одну в автозак, а вторую на ментов. Ну легковуху одну убрать надо. ...Вон едет автозак, посмотрим, где остановится.
— А что, если я его на ходу?..
— Снимать вас?
Как бы то ни было, обвинение предъявили по следующим статьям УК:
Обвиняемые
Суд первой инстанции сегодня объявил решение.
Ковалев приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Корнееву назначено наказание в виде 8 лет усиленного режима.
Золотареву — 5 лет воспитательной колонии.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Объявлен приговор троим фигурантам странноватого дела о «коктейлях Молотова», в котором задействованы трое парней, в том числе один несовершеннолетний. Напомним,...
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