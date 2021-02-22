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«Раздать людям за копейки». В Госкомимуществе сообщили, за сколько будут продавать заброшенные деревенские дома

22.02.2021 11:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Собственный домик в деревне — тема, которая занимает умы многих белорусов. Не раз по этому поводу высказывался и Александр Лукашенко. Так, в начале июня прошлого года он агитировал народ не отказываться от приусадебных участков. «Если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — говорил он, поручая чиновникам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов.

Осенью 2020-го, запуская АЭС, Лукашенко снова вернулся к этой теме: «У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки раздать людям за копейки». И вот, похоже, время раздавания за копейки пришло. Вчера в вечернем эфире телеканала СТВ председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич озвучил следующее.

— Более интересна для граждан, я думаю, та наша законодательная инициатива, которая направлена на формирование более совершенного порядка [реализации] так называемых ветхих, пустующих домов в сельской местности, — сказал Дмитрий Матусевич, уточнив, что соответствующий проект указа подготовлен и согласован со всеми заинтересованными. — В нем действительно будут предоставлены определенные полномочия. Самое главное — упрощенный порядок. Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект сразу за одну базовую величину (или 29 рублей на текущий момент. — Прим. Onliner). Здесь должна быть очень тонкая граница между интересами прежних собственников, которые уже реально не пользуются и не хотят, или, возможно, у них есть какие-то причины, по которым они не ухаживают за своим имуществом и земельным участком. Мы пытаемся это тоже качественно урегулировать.

В Госкомимуществе считают, что последнее слово в деле реализации заброшенных домов будет за местной властью — «потому что они управляют на местах, видят ситуацию».


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Собственный домик в деревне — тема, которая занимает умы многих белорусов. Не раз по этому поводу высказывался и Александр Лукашенко. Так, в начале июня прошлого...
 
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