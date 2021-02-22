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Белорус въехал в Польшу на фуре с трещинами в тормозных дисках. Машину изъяли
Источник материала: Onliner
Профилактический осмотр белорусского грузовика завершился временным изъятием прицепа сотрудниками дорожно-транспортной инспекции из Кросно,
«Машина принадлежит белорусской транспортной компании, — говорится в сообщении инспекции. — Согласно представленным документам водитель планировал проехать около 2000 километров по трассе из Словении в Россию. Однако техническое состояние полуприцепа вызывало сомнения. Инспекторы выявили большие трещины в тормозных дисках на колесах двух последних осей автомобиля. В некоторых местах зазоры в тормозных дисках были шириной около 1 см. Диски в таком ужасном состоянии могли в любой момент сломаться и заблокировать колеса во время движения».
В этой ситуации проверка закончилась сохранением паспорта прицепа и выдачей запрета на его дальнейшее движение до ремонта тормозов. Перевозчик может понести материальную ответственность за выезд на дорогу автомобиля с неисправностью. Против него возбуждено административное дело.
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Профилактический осмотр белорусского грузовика завершился временным изъятием прицепа сотрудниками дорожно-транспортной инспекции из Кросно, сообщили в...
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