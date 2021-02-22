ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорус въехал в Польшу на фуре с трещинами в тормозных дисках. Машину изъяли

22.02.2021 11:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Профилактический осмотр белорусского грузовика завершился временным изъятием прицепа сотрудниками дорожно-транспортной инспекции из Кросно, сообщили в Транспортной инспекции Польши. На колесах двух осей автомобиля были сильно потрескавшиеся тормозные диски. Дефект создавал угрозу безопасности дорожного движения, посчитали поляки.

«Машина принадлежит белорусской транспортной компании, — говорится в сообщении инспекции. — Согласно представленным документам водитель планировал проехать около 2000 километров по трассе из Словении в Россию. Однако техническое состояние полуприцепа вызывало сомнения. Инспекторы выявили большие трещины в тормозных дисках на колесах двух последних осей автомобиля. В некоторых местах зазоры в тормозных дисках были шириной около 1 см. Диски в таком ужасном состоянии могли в любой момент сломаться и заблокировать колеса во время движения».

Белорус въехал в Польшу на фуре с трещинами в тормозных дисках. Машину изъяли

В этой ситуации проверка закончилась сохранением паспорта прицепа и выдачей запрета на его дальнейшее движение до ремонта тормозов. Перевозчик может понести материальную ответственность за выезд на дорогу автомобиля с неисправностью. Против него возбуждено административное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профилактический осмотр белорусского грузовика завершился временным изъятием прицепа сотрудниками дорожно-транспортной инспекции из Кросно, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект указа: в Беларуси будут продавать пустующие дома на селе за одну базовую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by