Белорус въехал в Польшу на фуре с трещинами в тормозных дисках. Машину изъяли

Источник материала: Onliner

Профилактический осмотр белорусского грузовика завершился временным изъятием прицепа сотрудниками дорожно-транспортной инспекции из Кросно, сообщили в Транспортной инспекции Польши. На колесах двух осей автомобиля были сильно потрескавшиеся тормозные диски. Дефект создавал угрозу безопасности дорожного движения, посчитали поляки.

«Машина принадлежит белорусской транспортной компании, — говорится в сообщении инспекции. — Согласно представленным документам водитель планировал проехать около 2000 километров по трассе из Словении в Россию. Однако техническое состояние полуприцепа вызывало сомнения. Инспекторы выявили большие трещины в тормозных дисках на колесах двух последних осей автомобиля. В некоторых местах зазоры в тормозных дисках были шириной около 1 см. Диски в таком ужасном состоянии могли в любой момент сломаться и заблокировать колеса во время движения».





В этой ситуации проверка закончилась сохранением паспорта прицепа и выдачей запрета на его дальнейшее движение до ремонта тормозов. Перевозчик может понести материальную ответственность за выезд на дорогу автомобиля с неисправностью. Против него возбуждено административное дело.