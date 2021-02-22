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Доллар и евро начали торги ростом
Источник материала: Onliner
Доллар и евро за выходные отдохнули и начали неделю на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи небольшим ростом. Видимо, как и все остальные, ждут начала
Доллар пока набирает 0,02 копейки и торгуется на уровне 2,5919.
Плюс 0,06 копейки у евро. Он составляет 3,1396 рубля.
Сотня российских рублей подешевела на 2,22 копейки и стоит 3,484.
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Доллар и евро за выходные отдохнули и начали неделю на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи небольшим ростом. Видимо, как и все остальные, ждут начала встречи....
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