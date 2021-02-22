Доллар и евро начали торги ростом

Источник материала: Onliner

Доллар и евро за выходные отдохнули и начали неделю на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи небольшим ростом. Видимо, как и все остальные, ждут начала встречи . Российский рубль решил, что у него нет времени на раскачку, и резко стал дешеветь.

Доллар пока набирает 0,02 копейки и торгуется на уровне 2,5919.

Плюс 0,06 копейки у евро. Он составляет 3,1396 рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 2,22 копейки и стоит 3,484.

В пятницу доллар подорожал на 0,01 копейки, до 2,5917 рубля. Евро вырос сразу на 1,57 копейки и стал стоить 3,139. Сотня российских рублей прибавила 0,92 копейки, ее стоимость составила 3,5062 белорусского.