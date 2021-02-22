МВД: подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло, он задержан (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщили в МВД, вечером 20 февраля в минском торговом центре сработала тревожная сигнализация — компания решила пронести товар мимо кассы. На место выбыл наряд Департамента охраны МВД. Пока милиционеры разбирались с хищением, в их автомобиле разбили лобовое стекло. Причастного к повреждению 17-летнего жителя Минска установили через несколько часов.

— Выяснилось, что накануне он выпивал с друзьями и гулял по городу. Когда компания увидела служебную иномарку, возникла идея сделать видеоролик. Для этого парень с разбега запрыгнул на капот, однако поскользнулся и упал на стекло. Все это было зафиксировано на мобильный телефон и опубликовано в соцсети, — рассказали в МВД.

Молодой человек скрывался в квартире у знакомого, пока его не нашли сотрудники милиции.

Сообщается, что следователи уже дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство.