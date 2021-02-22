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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз по валютам: что будет с долларом к весне Итоги прошедшей недели демонстрируют полный штиль.

Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия»рассказал в комментарии- Итоги прошедшей недели демонстрируют полный штиль как на внутреннем, так и на внешних валютных рынках.На внешних рынках ситуация была любопытной. «Внутри» недели наблюдалась достаточно высокая волатильность, но к концу пятидневки курсы вернулись к значениям, с которых стартовали в начале той недели и по ее итогам изменений практически не было.Пара евро/доллар не изменилась и осталась вблизи 1,2110.У российского рубля было еле заметное укрепление. Доллар подешевел с 74 ровно до 73,9 российского рубля, или на 0,2%.Евро в России снизился с 89,7 до 89,5 российского рубля, или на те же 0,2%.А к белорусскому рублю все три иностранные валюты подорожали, но очень незначительно. Доллар за неделю вырос на 0,12%. Евро подорожал на 0,11%. Российский рубль вырос на 0,28%.В результате снижение стоимости валютной корзины сменилось ростом. Рост был достаточно скромный - 0,2%.Спокойствие как на внешних, так и на внутреннем валютном рынке может сохраниться и на наступающей неделе.В этом случае доллар останется вблизи 2,59 белорусского рубля.Евро останется у отметки 3,14 белорусского рубля.А российский рубль может незначительно вырасти - до 3,52 белорусского рубля за 100 российских.