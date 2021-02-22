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Viber провел опрос, насколько белорусы владеют родным языком. 5% не понимают «мову»

22.02.2021 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мессенджер Viber провел опрос среди своей аудитории и спросил, хорошо ли пользователи из Беларуси знают белорусский язык и любят ли общение на «мове». Данные были получены в результате опроса в официальном сообществе Viber в Беларуси.


Фото: Viber

В опросе приняли участие более 1400 пользователей. Среди них 65% — работающие специалисты, 12% — учащиеся, 17% — пенсионеры и 6% — те, кто выбрал вариант «другое».

51% респондентов считают, что хорошо знают белорусский язык, и утверждают, что без труда общаются на «мове». «Профи» себя назвали 8% участников опроса, а 36% хотели бы усовершенствовать свое владение белорусским. И только 5% респондентов ответили, что не владеют белорусским языком и почти не понимают его, но не считают это проблемой.

Большинство (76%) хотело бы больше общения на белорусском языке в повседневной жизни. В то время как 24% считают, что белорусского языка в их общении достаточно. На вопрос о том, где вы хотели бы чаще слышать белорусский язык, 9% респондентов указали сферу услуг, 12% — образование. Немногие из опрошенных выбрали вариант «фильмы» (3%). Столько же респондентов проголосовало за «медиа и рекламу». Хотели бы чаще слышать родной язык на улицах 20% опрошенных. 44% выбрали вариант «все перечисленное». И только 9% не хотели бы, чтобы белорусского языка становилось больше в любой из этих сфер.

При этом 80% респондентов хотели бы, чтобы белорусский язык в своей коммуникации чаще использовали бренды (в общении сотрудников с клиентами, в маркетинговых коммуникациях и др.).

В одном из вопросов пользователи должны были ответить, знают ли они перевод на белорусский язык слова «небоскреб». 49% респондентов выбрали правильный вариант «хмарачос». Остальные 51% указали неверный ответ или честно признались, что не знают правильного перевода. В то время как с верным переводом на русский язык слова «дыван» («ковер») справились 84% респондентов.

 
 
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