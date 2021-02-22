Комитет по расследованию пыток выпустил отчет о бесчеловечном обращении с участницами акций протеста в Беларуси

Физические пытки в отношении женщин 9—13 августа 2020 года имели меньший охват, чем в отношении мужчин, однако женщин на акциях в эти дни было значительно меньше, говорится в третьем промежуточном отчете Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.





Как сообщает сайт «Правовой инициативы», этот отчет касается применения пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин.

«Основная эскалация пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны силовых органов происходила 9—13 августа 2020 года по всей Беларуси. Насилие против мирных демонстрантов продолжилось властями до конца 2020 года и в январе 2021 года, — говорится в отчете. — Применяя к женщинам (как к одной из уязвимых групп) — участницам мирных акций прямое насилие и допуская различные формы бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, игнорируя особые потребности женщин, находящихся в неволе, представители государства осуществили как прямое нарушение национальных правовых норм, так и обязательств государства, вытекающих из международных договоров».

В документе отмечается, что медицинская помощь задержанным женщинам не предоставлялась или предоставлялась в единичных случаях.

«Сексуальное насилие в отношении женщин происходило практически повсеместно и на разных стадиях взаимодействия с представителями силовых структур: в моменты задержания, перевозки в места содержания, в местах содержания, в местах отбывания наказания», — подчеркивается в документе.

При этом уточняется, что согласно Гаагским принципам, касающимся сексуального насилия, под таковым понимаются «единичные, множественные, непрерывные или периодические акты, которые в контексте воспринимаются потерпевшим, исполнителем как сексуальные по своей природе, в том числе и вызывание у кого-либо разумных опасений или страха относительно актов сексуального насилия, лишение кого-либо доступа к гигиене, лечению или лекарствам, связанным с менструацией, поведение исполнителя, которое в данных обстоятельствах может быть истолковано как оскорбительное, унизительное или запугивающее».

«Основополагающим является тот факт, что данные акты, приравненные к сексуальному насилию, осуществлялись представителями государства», — говорится в отчете.

Отмечается, что доставление в пенитенциарные учреждения и условия содержания в них «не соответствуют международным стандартам и национальному законодательству и представляют пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение».

«На жалобы, поданные в органы прокуратуры на условия содержания, государство не реагирует и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условий содержания женщин в местах несвободы», — отмечают правозащитники.

Ни одного уголовного дела по заявлениям о пытках так и не было возбуждено, подчеркивают правозащитники.

«Многочисленные акты насилия, примененные к женщинам в ходе задержания, а также при доставлении и содержании их в местах несвободы, в силу их массовости полностью подпадают под юрисдикцию ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь (преступления против безопасности человечества), а также нарушают Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», — подчеркивается в отчете.

По мнению его авторов, во всех местах несвободы в Беларуси нарушаются положения Минимальных стандартных правил в отношении обращения с заключенными (правила Нельсона Манделы), а именно: женские отделения тюрьмы должны находиться в ведении ответственного сотрудника женского пола; ни один сотрудник мужского пола не должен допускаться в женское отделение без сопровождения сотрудника женского пола; надзор над женщинами также должны осуществлять сотрудники женского пола. Вопреки указанным нормам личные обыски задержанных женщин нередко проводили мужчины.

«Вышеупомянутые нарушения, а также отмеченные большим количеством опрошенных женщин угрозы сексуальным насилием на всех этапах нахождения их под контролем силовиков, циничные оценки мужчин-охранников внешности заключенных женщин и особенностей женской физиологии, подчеркнуто акцентированные оскорбления их именно как женщин, отказы выдать специфические для женщин средства личной гигиены и другие аналогичные действия свидетельствуют о грубом нарушении государством положений ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, участником которой Республика Беларусь является», — говорится в отчете.

Правозащитники отмечают: «Доводы официальных властей о том, что, пресекая мирные демонстрации в виде арестов и штрафов, они действуют в соответствии с законом о массовых мероприятиях и Кодексом об административных правонарушениях, несостоятельны, поскольку согласно совместному заключению Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ «О законе о массовых мероприятиях в Республике Беларусь», а также и ряду решений Комитета по правам человека ООН упомянутый закон не соответствует положениям ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, который устанавливает общепризнанные стандарты свободы мирных собраний».

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций, был создан 20 августа белорусскими и международными правозащитными организациями. Его цель — сбор фактов и доказательств о применении пыток в отношении задержанных участников акций протеста в Беларуси, чтобы в дальнейшем виновные были привлечены к ответственности.