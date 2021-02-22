На работу пришло письмо с фамилиями людей, которые «засветились»

Людмила рассказала о своей ситуации с увольнением. Она работала в Государственном комитете по имуществу более 10 лет консультантом управления по управлению имуществом. На днях ее вызвал к себе председатель комитета Дмитрий Матусевич и сказал, что им «надо попрощаться». Он объяснил, что ему лично пришло письмо из какой-то организации.





"Он не называл эту организацию. Я, конечно, могу допустить, что это за организация, так как от нее пришел секретный пакет, которого не видел даже человек, который у нас занимается секретными вопросами. Это был личный пакет ему (Матусевичу) в руки», — рассказывает собеседник.





В письме были фамилии 10 работников комитета, которые «где-то засветились». Всего в организации работает около 90 человек.





"Он не называл мне, где я засветилась. Я, анализируя этот разговор, сделала вывод, что они проверяли местонахождение телефонов. Я на марши ходила с телефоном», — рассказала Людмила.





Руководитель сказал ей, что некоторые люди "засветились" один раз. Людмила знает от них самих, что им дали выговор.





"Если кто-то из коллег один раз фигурирует, то напротив моей фамилии даже звездочка обозначена, так как я была очень активна", - говорит она.





Людмиле предложили написать заявление на увольнение по соглашению сторон. На поиски новой работы дали месяц. Но Людмила не планирует писать сама заявление.





"Думаю, тогда меня будут увольнять за что-то... Если напишу заявление, потом доказать, что я ушла не сама, мне будет сложнее. А так у меня, вероятно, будет возможность обратиться в суд", — считает женщина.





"Мне было противно ходить на работу"

Людмила постоянно работала на государственных работах. На последней не имела замечаний или выговоров. Контракт у нее заканчивается в конце августа 2022 года. В прошлом году в августе Людмила думала о том, чтобы уйти из комитета самостоятельно, ввиду ситуации в стране.





"Мне и моим коллегам было тяжело выходить на работу. Две недели мы плакали, пытались подключаться к интернету через прокси. Мы не могли работать. Мне было противно ходить на работу, честно скажу. Но у нас специфика не политическая. Мы занимаемся имуществом. Пишем законодательство в сфере имущественных отношений. Политики мы не трогаем", - объясняет женщина.





К тому же она подумала, что специалисты в сфере имущества пригодятся в «новой Беларуси», поэтому решила не уходить.





Людмиле 43 года. Имеет юридическое образование. У нее двое детей, старший уже совершеннолетний, младший учится платно, она содержит его одна. Куда пойдет дальше, пока не знает. Понимает, что на государственную работу не возьмут. Уезжать не планирует.





"Смешно, что человек работал более 10 лет, и его вдруг увольняют. Все понимают, что это политический момент... Я верующий человек. Это их беззаконие, они за это ответят. Я здесь не виновата ни в чем", — комментирует сотрудница государственной организации.





"На нас никогда не давили"

По ее словам, ранее руководство не давило на работников за их гражданскую позицию. В начале протестов отпускали домой раньше, чтобы люди успели безопасно добраться домой, пока не перекрыли метро. Советовали быть осторожными.





"Надо отдать должное нашему комитету. На нас никогда не давили... Нас просили не участвовать, но никто не мог нам запретить, мы же взрослые люди", - вспоминает собеседник.





Провластное письмо от профсоюзов "против санкций" руководство комитета также не заставляло подписывать.





"Я не подписала. Никто меня не вызывал, ничего мне не говорил. Подписали 52 человека, даже мои знакомые, которые против режима. Но я понимаю людей: они боятся потерять работу. Хотя их не заставляли, они подумали: если не подпишут, то будут последствия", - объясняет Людмила.





На работе они обсуждают политическую ситуацию в стране. По ее наблюдениям, против нынешней власти около 80% всех работников, хотя не все выходили на уличные протесты. Они не писали в начале протестов обращения с общенациональными требованиями, не пытались бастовать.





Женщина знает, что весной планируется реорганизация комитета, однако без сокращений. Даже сейчас у них не хватает кадров. "Люди хотят уходить. Их не отпускают", - говорит собеседник.