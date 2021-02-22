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Будет двойня? Беременная Эмма Стоун произвела фурор в сети
22.02.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Эмма Стоун вызвала ажиотаж в сети: поклонники подозревают, что беременная звезда ожидает двойню.
Экранная возлюбленная актера Райана Гослинга готовится впервые стать мамой. О тайном замужестве Стоун и ее беременности СМИ узнали в сентябре 2020 года. В настоящее время рыжеволосая актриса находится на последних сроках беременности и крайне редко попадает в объективы фотографов, что заставляет их постоянно быть в режиме "полной готовности".
На этот терпение папарацци было вознаграждено: беременная Стоун вышла на улицы Лос-Анджелеса и произвела фурор в сети. Поклонники решили, что звезда ждет двойню!
На шоппинг актриса вышла в черном платье свободного кроя. Облегающий верх подчеркнул пышные формы Стоун, а широкий и длинный подол - сильно подросший живот.
Увидев снимки "настолько беременной" Эммы, пользователи социальных сетей буквально сорвались.
"Я даже не думала, что она настолько беременна"; "Будет двойня, я уверена"; "А может близнецы? Маленькие копии Эммы"; "Живот очень большой, точно не на одного"; "Хочу чтобы один был похож на Гослинга", - прокомментировали в сети.
Напомним, что до этого фанатов ошарашила новость о том, что Стоун
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